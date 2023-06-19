https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879065249.html
Российские военные захватили в ДНР французский танк
Российские военные захватили в ДНР французский танк - РИА Новости, 19.06.2023
Российские военные захватили в ДНР французский танк
Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC украинской армии, следует из опубликованного в Telegram-канале Минобороны видео. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:57
2023-06-19T09:57
2023-06-19T11:54
специальная военная операция на украине
россия
франция
безопасность
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC украинской армии, следует из опубликованного в Telegram-канале Минобороны видео. В ролике ведомства показаны кадры с телефона одного из российских бойцов, брошенная украинским экипажем французская колесная машина, рядом на земле — подробная инструкция по эксплуатации боевой машины. "О французы, <...> вот ваш танк. Франция — сила, вы говорите?" — комментирует один из бойцов при осмотре трофея.Как уточнили в ведомстве, машина находится на окраинах Новодонецкого вместе с еще более 50 единицами обездвиженной вражеской техники.
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878993030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Безопасность
Российские военные захватили в ДНР французский танк
Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC украинской армии