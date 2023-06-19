https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879065249.html

Российские военные захватили в ДНР французский танк

Российские военные захватили в ДНР французский танк - РИА Новости, 19.06.2023

Российские военные захватили в ДНР французский танк

Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC украинской армии, следует из опубликованного в Telegram-канале Минобороны видео. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:57

2023-06-19T09:57

2023-06-19T11:54

специальная военная операция на украине

россия

франция

безопасность

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC украинской армии, следует из опубликованного в Telegram-канале Минобороны видео. В ролике ведомства показаны кадры с телефона одного из российских бойцов, брошенная украинским экипажем французская колесная машина, рядом на земле — подробная инструкция по эксплуатации боевой машины. "О французы, <...> вот ваш танк. Франция — сила, вы говорите?" — комментирует один из бойцов при осмотре трофея.Как уточнили в ведомстве, машина находится на окраинах Новодонецкого вместе с еще более 50 единицами обездвиженной вражеской техники.

https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878993030.html

россия

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, франция, безопасность