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Синоптики рассказали, сколько еще продлятся ливни в Сочи - РИА Новости, 19.06.2023
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Туризм
 
15:11 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/sochi-1879159283.html
Синоптики рассказали, сколько еще продлятся ливни в Сочи
Синоптики рассказали, сколько еще продлятся ливни в Сочи - РИА Новости, 19.06.2023
Синоптики рассказали, сколько еще продлятся ливни в Сочи
Ливни, град, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду прогнозируются на территории Сочи до 20 июня, возможен выход рек из берегов, сообщили в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:11
2023-06-19T15:11
туризм
новости - туризм
сочи
мацеста
алексей копайгородский
туризм
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СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Ливни, град, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду прогнозируются на территории Сочи до 20 июня, возможен выход рек из берегов, сообщили в пресс-службе администрации города. "В период с 13 до 15 часов и до конца суток 19 июня, а также в течение суток 20 июня 2023 года на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Пройдут сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", – предупредили в ведомстве. По сообщению сочинской мэрии, во время непогоды возможен ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду и оползни. "Все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", – добавили в пресс-службе администрации города. Ранее оперштаб Кубани информировал, что 14 июня в Сочи прошли сильные ливни, а река Мацеста вышла из берегов, затопив улицы вокруг и разрушив инфраструктуру Хостинского района. На месте подтоплений власти курорта ввели режим локальной ЧС, работы по устранению последствий ливней продолжаются, на восстановление испорченной инфраструктуры микрорайона Мацеста нужно более миллиарда рублей, говорил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
https://ria.ru/20230615/sochi-1878363033.html
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новости - туризм, сочи, мацеста, алексей копайгородский, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Мацеста, Алексей Копайгородский, Туризм
Синоптики рассказали, сколько еще продлятся ливни в Сочи

Ливни, град и грозы прогнозируются в Сочи до вторника

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Сочи
Дождь в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Ливни, град, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду прогнозируются на территории Сочи до 20 июня, возможен выход рек из берегов, сообщили в пресс-службе администрации города.
"В период с 13 до 15 часов и до конца суток 19 июня, а также в течение суток 20 июня 2023 года на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Пройдут сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", – предупредили в ведомстве.
По сообщению сочинской мэрии, во время непогоды возможен ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду и оползни. "Все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", – добавили в пресс-службе администрации города.
Ранее оперштаб Кубани информировал, что 14 июня в Сочи прошли сильные ливни, а река Мацеста вышла из берегов, затопив улицы вокруг и разрушив инфраструктуру Хостинского района. На месте подтоплений власти курорта ввели режим локальной ЧС, работы по устранению последствий ливней продолжаются, на восстановление испорченной инфраструктуры микрорайона Мацеста нужно более миллиарда рублей, говорил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
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