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Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья
Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья - РИА Новости, 19.06.2023
Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили два артиллерийских склада украинских войск в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:26
2023-06-19T14:26
2023-06-19T14:43
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безопасность
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили два артиллерийских склада украинских войск в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах. "В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада: 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877631623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья
Минобороны: российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья