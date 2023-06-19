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Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 19.06.2023 (обновлено: 14:43 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/sklady-1879149457.html
Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья
Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья - РИА Новости, 19.06.2023
Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили два артиллерийских склада украинских войск в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:26
2023-06-19T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили два артиллерийских склада украинских войск в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах. "В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада: 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877631623.html
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безопасность, запорожье, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья

Минобороны: российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили два артиллерийских склада украинских войск в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.
"В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада: 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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