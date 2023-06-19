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Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья

Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья - РИА Новости, 19.06.2023

Российские войска поразили два украинских склада артиллерии возле Запорожья

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили два артиллерийских склада украинских войск в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:26

2023-06-19T14:26

2023-06-19T14:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили два артиллерийских склада украинских войск в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах. "В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада: 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877631623.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожье, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр