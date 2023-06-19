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Немцы высмеяли Шольца после попытки послать сигнал России - РИА Новости, 19.06.2023
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02:08 19.06.2023 (обновлено: 05:25 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/signal-1879041494.html
Немцы высмеяли Шольца после попытки послать сигнал России
Немцы высмеяли Шольца после попытки послать сигнал России - РИА Новости, 19.06.2023
Немцы высмеяли Шольца после попытки послать сигнал России
Сюжет немецкой телекомпании WDR про канцлера ФРГ Олафа Шольца, который залез в кабину истребителя во время учений НАТО Air Defender, вызвал насмешливую реакцию... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T02:08
2023-06-19T05:25
в мире
россия
германия
олаф шольц
нато
eurofighter typhoon
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сюжет немецкой телекомпании WDR про канцлера ФРГ Олафа Шольца, который залез в кабину истребителя во время учений НАТО Air Defender, вызвал насмешливую реакцию со стороны зрителей.WDR опубликовала видео с немецким лидером, который неловко залезает в кабину истребителя Eurofighter и позирует оттуда для фото. Далее в эфире приглашенный эксперт заявляет, что таким "символичным" образом Шольц посылает "сигнал" России, а также союзникам по НАТО.Ролик вызвал насмешки со стороны немецких зрителей."Так он может сразу же отправляться на Восточный фронт", - сыронизировал Niklas."Отказник от военной службы по соображениям совести в истребителе! Высший класс", - написал Delta."Цирк", - указал Peter Minor."Позор!" – отреагировал Alois Dexheimer."Я бы спокойно позволил Олафу слетать один раз. Возможно, он больше не вернется", - пошутил Hermann P."Олаф думает, что это заводная игрушка, как в торговом центре. Все, что ему нужно сделать, это вставить монету в прорезь, и оно начнет двигаться", - заметил Slemar."Будем надеяться, что канцлер находится в климатически нейтральном истребителе с охлаждением, иначе ему по-прежнему грозит смертельная опасность", - добавил Peter Tecklouth.
https://ria.ru/20230614/stantsiya-1878178467.html
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в мире, россия, германия, олаф шольц, нато, eurofighter typhoon
В мире, Россия, Германия, Олаф Шольц, НАТО, Eurofighter Typhoon
Немцы высмеяли Шольца после попытки послать сигнал России

Зрители WDR высмеяли Олафа Шольца, забравшегося в истребитель ради отправки сигнала России

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сюжет немецкой телекомпании WDR про канцлера ФРГ Олафа Шольца, который залез в кабину истребителя во время учений НАТО Air Defender, вызвал насмешливую реакцию со стороны зрителей.
WDR опубликовала видео с немецким лидером, который неловко залезает в кабину истребителя Eurofighter и позирует оттуда для фото. Далее в эфире приглашенный эксперт заявляет, что таким "символичным" образом Шольц посылает "сигнал" России, а также союзникам по НАТО.
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Ролик вызвал насмешки со стороны немецких зрителей.
"Так он может сразу же отправляться на Восточный фронт", - сыронизировал Niklas.
"Отказник от военной службы по соображениям совести в истребителе! Высший класс", - написал Delta.
"Цирк", - указал Peter Minor.
"Позор!" – отреагировал Alois Dexheimer.
"Я бы спокойно позволил Олафу слетать один раз. Возможно, он больше не вернется", - пошутил Hermann P.
"Олаф думает, что это заводная игрушка, как в торговом центре. Все, что ему нужно сделать, это вставить монету в прорезь, и оно начнет двигаться", - заметил Slemar.
"Будем надеяться, что канцлер находится в климатически нейтральном истребителе с охлаждением, иначе ему по-прежнему грозит смертельная опасность", - добавил Peter Tecklouth.
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