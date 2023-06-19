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Немцы высмеяли Шольца после попытки послать сигнал России

Немцы высмеяли Шольца после попытки послать сигнал России - РИА Новости, 19.06.2023

Немцы высмеяли Шольца после попытки послать сигнал России

Сюжет немецкой телекомпании WDR про канцлера ФРГ Олафа Шольца, который залез в кабину истребителя во время учений НАТО Air Defender, вызвал насмешливую реакцию... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T02:08

2023-06-19T02:08

2023-06-19T05:25

в мире

россия

германия

олаф шольц

нато

eurofighter typhoon

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сюжет немецкой телекомпании WDR про канцлера ФРГ Олафа Шольца, который залез в кабину истребителя во время учений НАТО Air Defender, вызвал насмешливую реакцию со стороны зрителей.WDR опубликовала видео с немецким лидером, который неловко залезает в кабину истребителя Eurofighter и позирует оттуда для фото. Далее в эфире приглашенный эксперт заявляет, что таким "символичным" образом Шольц посылает "сигнал" России, а также союзникам по НАТО.Ролик вызвал насмешки со стороны немецких зрителей."Так он может сразу же отправляться на Восточный фронт", - сыронизировал Niklas."Отказник от военной службы по соображениям совести в истребителе! Высший класс", - написал Delta."Цирк", - указал Peter Minor."Позор!" – отреагировал Alois Dexheimer."Я бы спокойно позволил Олафу слетать один раз. Возможно, он больше не вернется", - пошутил Hermann P."Олаф думает, что это заводная игрушка, как в торговом центре. Все, что ему нужно сделать, это вставить монету в прорезь, и оно начнет двигаться", - заметил Slemar."Будем надеяться, что канцлер находится в климатически нейтральном истребителе с охлаждением, иначе ему по-прежнему грозит смертельная опасность", - добавил Peter Tecklouth.

https://ria.ru/20230614/stantsiya-1878178467.html

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в мире, россия, германия, олаф шольц, нато, eurofighter typhoon