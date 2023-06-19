https://ria.ru/20230619/sidr-1879065379.html
В России предложили установить минимальную цену на сидр
В России предложили установить минимальную цену на сидр - РИА Новости, 19.06.2023
В России предложили установить минимальную цену на сидр
Российская Национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить минимальную розничную цену на этот напиток, чтобы бороться с... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:57
2023-06-19T09:57
2023-06-19T10:11
экономика
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская Национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить минимальную розничную цену на этот напиток, чтобы бороться с производителями контрафактной продукции, пишет газета "Ведомости". Ранее в июне стало известно о массовых отравлениях суррогатным сидром в разных регионах России. По данным Минздрава РФ на 17 июня, им отравился 106 человек, из них 36 скончались, в том числе один ребенок. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. "Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток", - сообщает издание со ссылкой на письмо ассоциации президенту РФ Владимиру Путину, подписи под которым поставили 40 компаний. По данным экспертов, пишет газета, установленная минимальная цена могла бы привести к тому, что производителям стало бы невыгодно продавать контрафактную продукцию. Так, производители некачественного сидра не смогут продавать свою продукцию ниже установленной цены, а потребители, в свою очередь, сделают выбор в пользу более известного и качественного продукта. При этом представитель Минфина заявил газете, что в министерстве считают такую меру борьбы с нелегальным товаром эффективной. Один из директоров компании по производству сидра Елена Тюкина заявила газете, что считает приемлемой МРЦ 150 рублей за литр.
https://ria.ru/20230617/sidr-1878821218.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
В России предложили установить минимальную цену на сидр
Ассоциация производителей сидра предложила установить минимальную цену на сидр
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Российская Национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить минимальную розничную цену на этот напиток, чтобы бороться с производителями контрафактной продукции, пишет газета "Ведомости
".
Ранее в июне стало известно о массовых отравлениях суррогатным сидром в разных регионах России. По данным Минздрава РФ на 17 июня, им отравился 106 человек, из них 36 скончались, в том числе один ребенок. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
"Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток", - сообщает издание со ссылкой на письмо ассоциации президенту РФ Владимиру Путину, подписи под которым поставили 40 компаний.
По данным экспертов, пишет газета, установленная минимальная цена могла бы привести к тому, что производителям стало бы невыгодно продавать контрафактную продукцию. Так, производители некачественного сидра не смогут продавать свою продукцию ниже установленной цены, а потребители, в свою очередь, сделают выбор в пользу более известного и качественного продукта. При этом представитель Минфина заявил газете, что в министерстве считают такую меру борьбы с нелегальным товаром эффективной.
Один из директоров компании по производству сидра Елена Тюкина заявила газете, что считает приемлемой МРЦ 150 рублей за литр.
В Минздраве назвали точное количество пострадавших от суррогатного сидра