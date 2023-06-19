https://ria.ru/20230619/sidr-1879065379.html

В России предложили установить минимальную цену на сидр

В России предложили установить минимальную цену на сидр - РИА Новости, 19.06.2023

В России предложили установить минимальную цену на сидр

Российская Национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить минимальную розничную цену на этот напиток, чтобы бороться с... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:57

2023-06-19T09:57

2023-06-19T10:11

экономика

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская Национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить минимальную розничную цену на этот напиток, чтобы бороться с производителями контрафактной продукции, пишет газета "Ведомости". Ранее в июне стало известно о массовых отравлениях суррогатным сидром в разных регионах России. По данным Минздрава РФ на 17 июня, им отравился 106 человек, из них 36 скончались, в том числе один ребенок. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. "Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток", - сообщает издание со ссылкой на письмо ассоциации президенту РФ Владимиру Путину, подписи под которым поставили 40 компаний. По данным экспертов, пишет газета, установленная минимальная цена могла бы привести к тому, что производителям стало бы невыгодно продавать контрафактную продукцию. Так, производители некачественного сидра не смогут продавать свою продукцию ниже установленной цены, а потребители, в свою очередь, сделают выбор в пользу более известного и качественного продукта. При этом представитель Минфина заявил газете, что в министерстве считают такую меру борьбы с нелегальным товаром эффективной. Один из директоров компании по производству сидра Елена Тюкина заявила газете, что считает приемлемой МРЦ 150 рублей за литр.

https://ria.ru/20230617/sidr-1878821218.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия