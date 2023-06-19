Рейтинг@Mail.ru
В России предложили установить минимальную цену на сидр - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 19.06.2023 (обновлено: 10:11 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/sidr-1879065379.html
В России предложили установить минимальную цену на сидр
В России предложили установить минимальную цену на сидр - РИА Новости, 19.06.2023
В России предложили установить минимальную цену на сидр
Российская Национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить минимальную розничную цену на этот напиток, чтобы бороться с... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:57
2023-06-19T10:11
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876219294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22dcfa1c86b65ab5035b4243e9d6c5ee.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская Национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить минимальную розничную цену на этот напиток, чтобы бороться с производителями контрафактной продукции, пишет газета "Ведомости". Ранее в июне стало известно о массовых отравлениях суррогатным сидром в разных регионах России. По данным Минздрава РФ на 17 июня, им отравился 106 человек, из них 36 скончались, в том числе один ребенок. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. "Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток", - сообщает издание со ссылкой на письмо ассоциации президенту РФ Владимиру Путину, подписи под которым поставили 40 компаний. По данным экспертов, пишет газета, установленная минимальная цена могла бы привести к тому, что производителям стало бы невыгодно продавать контрафактную продукцию. Так, производители некачественного сидра не смогут продавать свою продукцию ниже установленной цены, а потребители, в свою очередь, сделают выбор в пользу более известного и качественного продукта. При этом представитель Минфина заявил газете, что в министерстве считают такую меру борьбы с нелегальным товаром эффективной. Один из директоров компании по производству сидра Елена Тюкина заявила газете, что считает приемлемой МРЦ 150 рублей за литр.
https://ria.ru/20230617/sidr-1878821218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876219294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a184a313e05efc88c3aa613e3c1e3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
В России предложили установить минимальную цену на сидр

Ассоциация производителей сидра предложила установить минимальную цену на сидр

© iStock.com / etorres69Сидр
Сидр - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© iStock.com / etorres69
Сидр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская Национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить минимальную розничную цену на этот напиток, чтобы бороться с производителями контрафактной продукции, пишет газета "Ведомости".
Ранее в июне стало известно о массовых отравлениях суррогатным сидром в разных регионах России. По данным Минздрава РФ на 17 июня, им отравился 106 человек, из них 36 скончались, в том числе один ребенок. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
"Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток", - сообщает издание со ссылкой на письмо ассоциации президенту РФ Владимиру Путину, подписи под которым поставили 40 компаний.
По данным экспертов, пишет газета, установленная минимальная цена могла бы привести к тому, что производителям стало бы невыгодно продавать контрафактную продукцию. Так, производители некачественного сидра не смогут продавать свою продукцию ниже установленной цены, а потребители, в свою очередь, сделают выбор в пользу более известного и качественного продукта. При этом представитель Минфина заявил газете, что в министерстве считают такую меру борьбы с нелегальным товаром эффективной.
Один из директоров компании по производству сидра Елена Тюкина заявила газете, что считает приемлемой МРЦ 150 рублей за литр.
Во время проверки оптового склада ООО КРОНШТАДТ в г.Салават сотрудниками Управления Роспотребнадзора обнаружено 88 кег по 30 литров алкогольной продукции Пивная продукция – Мистер Сидр
В Минздраве назвали точное количество пострадавших от суррогатного сидра
17 июня, 03:03
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала