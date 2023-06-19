https://ria.ru/20230619/shtraf-1879211804.html

Курской медсестре грозит штраф за дискредитацию российской армии

Курской медсестре грозит штраф за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 19.06.2023

Курской медсестре грозит штраф за дискредитацию российской армии

Курская полиция и сотрудники УФСБ начали проверку по факту дискредитации Вооруженных сил России медсестрой из частной клиники, ей грозит штраф до 50 тысяч... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:44

2023-06-19T17:44

2023-06-19T23:00

общество

курск

вооруженные силы рф

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ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. Курская полиция и сотрудники УФСБ начали проверку по факту дискредитации Вооруженных сил России медсестрой из частной клиники, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. Ранее в СМИ появилась информация, что медсестра из частной клиники в Курске в интернете оскорбляла участников СВО, заявляла о ненависти к ним, с пренебрежением и цинизмом говорила о гибели бойцов. "По опубликованным в сети Интернет материалам оперативными сотрудниками УМВД и УФСБ России по Курской области была незамедлительно начата проверка. Личность автора аудиозаписей установлена в течение часа. Ей оказалась жительница Курска 1980 года рождения. В отношении нее составлен административный материал по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", — говорится в сообщении. В рамках этой статьи предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, если человек впервые нарушил эту норму. В случае рецидива возбуждается уголовное дело по статье 280.3 УК России. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

https://ria.ru/20230615/shtraf-1878311163.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, курск, вооруженные силы рф