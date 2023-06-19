https://ria.ru/20230619/shtraf-1879211804.html
Курской медсестре грозит штраф за дискредитацию российской армии
Курской медсестре грозит штраф за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 19.06.2023
Курской медсестре грозит штраф за дискредитацию российской армии
Курская полиция и сотрудники УФСБ начали проверку по факту дискредитации Вооруженных сил России медсестрой из частной клиники, ей грозит штраф до 50 тысяч... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:44
2023-06-19T17:44
2023-06-19T23:00
общество
курск
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. Курская полиция и сотрудники УФСБ начали проверку по факту дискредитации Вооруженных сил России медсестрой из частной клиники, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. Ранее в СМИ появилась информация, что медсестра из частной клиники в Курске в интернете оскорбляла участников СВО, заявляла о ненависти к ним, с пренебрежением и цинизмом говорила о гибели бойцов. "По опубликованным в сети Интернет материалам оперативными сотрудниками УМВД и УФСБ России по Курской области была незамедлительно начата проверка. Личность автора аудиозаписей установлена в течение часа. Ей оказалась жительница Курска 1980 года рождения. В отношении нее составлен административный материал по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", — говорится в сообщении. В рамках этой статьи предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, если человек впервые нарушил эту норму. В случае рецидива возбуждается уголовное дело по статье 280.3 УК России. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
https://ria.ru/20230615/shtraf-1878311163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курск, вооруженные силы рф
Общество, Курск, Вооруженные силы РФ
Курской медсестре грозит штраф за дискредитацию российской армии
Курской медсестре грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии