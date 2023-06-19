https://ria.ru/20230619/shpionazh-1878768148.html

Дело супругов Розенберг в США

Дело супругов Розенберг в США - РИА Новости, 19.06.2023

Дело супругов Розенберг в США

Дело супругов Розенберг – комплекс мероприятий специальных служб США и судебное разбирательство супругов Юлиуса и Этель Розенберг по обвинению в шпионаже в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T04:50

2023-06-19T04:50

2023-06-19T04:50

справки

сша

ссср

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

гарри трумэн

альберт эйнштейн

федеральное бюро расследований сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878619671_0:0:2656:1494_1920x0_80_0_0_4d632d199405f7027313e1303e88bdcc.jpg

Дело супругов Розенберг – комплекс мероприятий специальных служб США и судебное разбирательство супругов Юлиуса и Этель Розенберг по обвинению в шпионаже в пользу СССР. Дело развивалось на фоне обострения советско-американского противостояния в связи с Корейской войной 1950-1953 годов и набиравшего силу маккартизма – крайне реакционно-политического течения в США в 1950-х годах. Название связано с именем сенатора Джозефа Маккарти (Joseph McCarthy), возглавлявшего комиссию по расследованию антиамериканской деятельности.В феврале 1950 года он публично объявил о проникновении сотен тайных коммунистов в правительственные органы и начал шумную кампанию, названную затем "охотой на ведьм". Супруги Розенберг были членами коммунистической партии США. Юлиус Розенберг (Julius Rosenberg, 1918-1953) родился в семье иммигрантов из России, окончил университет по специальности электротехника. У его супруги Этель Розенберг, в девичестве Грингласс (Ethel Greenglass Rosenberg, 1915-1953), отец был родом из России, а мать – из Австрии. Этель и Юлиус Розенберг поженились в 1939 году. У них родились два сына в 1943 и 1947 годах.Со студенческих лет супруги Розенберг были комсомольскими активистами в коммунистической партии США.Юлиус Розенберг с 1940 года работал гражданским инженером в войсках связи, но в 1945 году был уволен на основании того, что скрыл свое членство в коммунистической партии. После увольнения он открыл небольшую механическую мастерскую вместе с братом жены Дэвидом Гринглассом, который только что закончил службу в армии. Бизнес провалился; адвокат Розенберга позже утверждал, что это побудило Грингласса отомстить своему зятю. Этель занималась домашним хозяйством, воспитывала сыновей. В феврале 1950 года в Англии был арестован немецкий физик Клаус Фукс по подозрению в выдаче СССР секретной информации, касавшейся программы американской атомной бомбы. Его признательные показания привели к аресту в мае 1950 года в Филадельфии (США) химика Гарри Голда, который был курьером между Фуксом и советским разведчиком. Голд признался, что встречался в ядерном центре в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико, США) с сержантом армии США Дэвидом Гринглассом, который передал ему секретную информацию. Грингласс был арестован в июне 1950 года и согласился сотрудничать со следствием. Он обвинил свою сестру Этель Розенберг и ее мужа в том, что они завербовали его в свою агентурную сеть. 17 июля 1950 года Юлиус Розенберг был арестован, а 11 августа его жена. Федеральное бюро расследований (ФБР) также заподозрило однокурсника и друга Юлиуса Розенберг, инженера Мортона Собелла в причастности к шпионской деятельности. Собелл, находившийся в Мексике со своей семьей, был похищен мексиканской секретной полицией, 18 августа депортирован в США и арестован. Судебный процесс над супругами Розенберг и Мортоном Собеллом начался 6 марта 1951 года. Розенберги обвинялись в том, что они совершили, по словам председательствовавшего на судебном процессе судьи Ирвинга Кауфмана, преступление "хуже убийства". Состояло оно в лишении США ядерной монополии. Американская фемида не только причислила Розенберга к "красным", но и связала его с секретами атомного проекта. Обвинение основывалось в основном на показаниях четырех свидетелей: Дэвида Грингласса, его жены Рут, Гарри Голда и однокурсника Юлиуса Розенберг и Мортона Собелла – Макса Элитчера, который единственный свидетельствовал о том, что Собелл являлся членом шпионской группы Розенберга. По словам Рут Грингласс, в ноябре 1944 года Розенберги попросили ее навестить Дэвида, который находился в Лос-Аламосе, и убедить его украсть секретную информацию о программе создания атомной бомбы.Дэвид утверждал, что, приехав в Нью-Йорк в отпуск в январе 1945 года, передал Юлиусу наброски фугасных линз, использованных в атомной бомбе, и рассказал о своей работе в Лос-Аламосе. Он даже представил свой чертеж атомной бомбы, который якобы был нужен Розенбергам. Этот чертеж высмеяли все американские физики как детские каракули. Тем не менее, суд приложил картинку к обвинению Розенбергов. Этель Розенберг был инкриминирован один эпизод, рассказанный следствию Рут Грингласс, которая боялась, что ей тоже предъявят обвинение. Дэвид полностью подтвердил ее показания. Они сообщили, что Этель перепечатывала донесения Дэвида в Москву на портативной машинке "Ремингтон". Юлиус и Этель Розенберг отвергли все обвинения в шпионаже.29 марта 1951 года жюри присяжных признало супругов Розенберг и Мортона Собелла виновными в том, что они были агентами советской разведки и участвовали в "атомном шпионаже" в пользу СССР, передав в Москву технические детали американской атомной бомбы. 5 апреля 1951 года судья Кауфман объявил приговор, возложив еще на Розенбергов, по крайней мере, частичную вину за начало Корейской войны, "в результате чего потери превысили 50 000 человек". Супруги Розенберг были приговорены к смертной казни. Мортон Собелл получил 30 лет тюрьмы. На следующий день судья приговорил Дэвида Грингласса к 15 годам тюрьмы, ссылаясь на его сотрудничество со следствием. На судебном процессе к Розенбергам был применен закон о шпионаже от 1917 года, предусматривавший максимальное наказание в 20 лет тюремного заключения для мирного времени, а для военного – 30 лет тюрьмы или смертную казнь. Но с 1917 года смертный приговор в США по этому закону не выносился ни разу. На решение присяжных повлияло заявление прокурора о том, будто обвинение располагает информацией, неопровержимо подтверждающей вину Розенбергов, но по соображениям национальной безопасности она не может использоваться в суде. Более двух лет после вынесения приговора защита, используя все возможности, добивалась отмены приговора. Президенту США поступили сотни обращений об отмене смертной казни, в том числе от Папы Римского, Альберта Эйнштейна, многих других частных лиц, от правительств Франции и ряда других стран. В январе 1953 года Розенберги также обратились к президенту США Гарри Трумэну с просьбой о помиловании, но он не принял никаких мер до конца своих полномочий, которые истекли в том же месяце. Ставший президентом США Дуайт Эйзенхауэр отверг все ходатайства, мотивировав так: "Преступление, в котором Розенберги были признаны виновными... это злостное предательство целой нации, которое вполне могло повлечь смерть многих и многих тысяч невинных граждан". 29 мая 1953 года окружной судья назначил дату казни Розенбергов в течение недели с 15 июня 1953 года. Так как обвинение строилось на натяжках, носило политизированный характер, что было очевидно для многих юристов, от супругов Розенберг настойчиво требовали "искреннего" признания. Даже в камере смертников был установлен телефон на случай, если они захотят помилования ценой признаний. Но они не позвонили. 19 июня 1953 года супруги Розенберг были казнены в тюрьме "Синг-Синг". Юлиус скончался на электрическом стуле после первого разряда, для Этель понадобилось три.Пару похоронили на еврейском Веллвудском кладбище. По данным The Times, присутствовало 500 человек, а около 10 тысяч стояли за ограждениями. Они стали первыми и единственными гражданскими лицами в истории США, казненными за шпионаж в пользу иностранной державы. После казни Розенбергов, вызвавшей значительный международный резонанс, их сыновья Роберт и Майкл были усыновлены друзьями казненных. Мортон Собелл отсидел 17 лет и девять месяцев из назначенных 30 лет. Гарри Голда судили отдельно в декабре 1950 года. Из 30 лет он отсидел половину срока и умер в 1972 году. Дэвид Грингласс провел в тюрьме 10 лет из назначенных ему 15 и вышел на свободу в 1960 году. Впоследствии он жил под вымышленным именем и скончался в 2014 году. Его супруга Рут Грингласс никогда не привлекалась к суду. Почти полвека спустя после судебного процесса Грингласс признался, что сфабриковал показания против своей сестры, преувеличив ее роль в этом деле, ради спасения своей жены. Эпизод с перепечаткой донесений, ставший главным свидетельством вины Этели Розенберг, был выдуман Гринлассом с подачи помощника прокурора Рэя Кона, будущего помощника сенатора Маккарти. Законность процесса, правомерность вердикта суда и казни супругов Розенбергов до сих пор вызывает диаметрально противоположные оценки в США и за рубежом. Сторонники Розенбергов утверждают, что судебный процесс над ними шел с нарушениями и что смертной казни они были подвергнуты неправомерно. Например, осужденный в это же время в Англии за передачу атомных секретов из того же Лос-Аламоса физик Клаус Фукс, был приговорен лишь к 14 годам тюремного заключения: суд учел, что секретные сведения были переданы им не противнику, а союзнику. Для многих супруги Розенберги остаются символом преследования людей за убеждения и за еврейское происхождение (несмотря на то, что и прокурор, и судья тоже были евреями). Официальные американские власти настаивают, что Розенберги были советскими шпионами. После публикации в 1995 году Агентством национальной безопасности США державшихся почти 50 лет в тайне перехваченных и расшифрованных американскими спецслужбами шифровок советской резидентуры в США (в рамках проекта "Венона", действовавшего в 1943-1980 годах) факт сотрудничества Розенбергов (главным образом Юлиуса) с советскими разведывательными органами считается бесспорным. Но, по мнению экспертов, вина его жены Этель по-прежнему остается под вопросом. Вместе с тем вопросы о точном характере переданной информации, ее ценности для СССР, адекватности приговора действиям, совершенным Розенбергами, остаются дискуссионными. По официальной версии, Юлиус Розенберг был завербован в разгар Второй мировой войны в 1942 году, хотя советские разведчики утверждают, что это произошло почти четырьмя годами раньше. Его функцией был сбор информации, но к чертежам атомной бомбы ни у кого из его группы доступа не было, и быть не могло. Это был иной уровень допуска и секретности. Розенбергам удалось передать только одну на самом деле уникальную для военных инженеров, работавших над ядерным оружием, информацию – схему взрывателя, которым была оснащена бомба, сброшенная на Нагасаки (Япония). По заключению американских экспертов ценность информации группы Розенбергов уступала материалам, которые Москва получила от Фукса, и носила более общий характер. Они действовали абсолютно вне связи с главными источниками информации по атомной бомбе, которые координировались специальным разведывательным аппаратом СССР. Из документов Службы внешней разведки России, которые были выкрадены из архива СВР бывшим сотрудником ведомства Александром Васильевым, переданы в Библиотеку Конгресса США и выложены в интернете в открытый доступ, следует, что группа Розенберга была бесценной, но не по атомному проекту. Они помогали советской разведке в получении информации по авиации, химии и радиотехнике.Сыновья казненной пары, Майкл и Роберт, решили добиваться справедливости для родителей. По их мнению, Юлиус был вовлечен в заговор, но не передавал материалы. Этель же и вовсе была осуждена ошибочно, уверены дети. При президентстве Барака Обамы Майкл, Роберт и их единомышленники обратились к главе государства с просьбой о посмертной реабилитации. Вопрос повис в воздухе, снова к нему вернулись лишь в 2021 году, когда президентом стал Джо Байден, но результат все тот же.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сша

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, ссср, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), гарри трумэн, альберт эйнштейн, федеральное бюро расследований сша