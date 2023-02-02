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Казненные на родине. Американцы, которые отдали жизни за Советский Союз - РИА Новости, 02.02.2023
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Казненные на родине. Американцы, которые отдали жизни за Советский Союз
Казненные на родине. Американцы, которые отдали жизни за Советский Союз - РИА Новости, 02.02.2023
Казненные на родине. Американцы, которые отдали жизни за Советский Союз
Холодную войну традиционно представляют как бескомпромиссное противостояние СССР и США. Но по обе стороны находились люди, которым были ближе взгляды... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:00
2023-02-02T17:34
в мире
сша
ссср
нью-йорк (город)
александр феклисов
никита хрущев
федеральное бюро расследований сша
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Холодную войну традиционно представляют как бескомпромиссное противостояние СССР и США. Но по обе стороны находились люди, которым были ближе взгляды враждебного государства, а не своего. Такой оказалась американская чета Розенбергов. О супругах, поплатившихся жизнями за помощь Советскому Союзу — в материале РИА Новости.Из капиталистического упадка — к коммунизмуЮлиус Розенберг родился в 1918-м в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. В 1929-м Соединённые Штаты охватила Великая депрессия. Юный Юлиус, увидев "прелести" капитализма во время учебы в нью-йоркском Городском колледже на инженера-электрика, заинтересовался идеями коммунизма и стал лидером Коммунистической лиги молодежи США.Там он познакомился с будущей женой Этель. В девичестве Грингласс, она также родом из еврейской семьи. Великая депрессия сказалась и на ее жизни: мечтая стать артисткой, она в итоге устроилась в судоходную компанию. Столкнувшись с гнетом работодателей, женщина примкнула к американским коммунистам.Пара поженилась в 1939-м, год спустя Юлиус начал работать в Инженерных лаборатория армейского корпуса связи в штате Нью-Джерси. Там он прослужил до 1945-го, когда его демобилизовали, узнав о коммунистическом прошлом. К тому моменту Розенберги уже работали на СССР.Семейное делоВербовкой Юлиуса занялся в 1942-м начальник шпионской сети Семен Семенов. Американского инженера и советского разведчика свел высокопоставленный член Коммунистической партии США Бернард Шустер. После отзыва Семенова Розенберга курировал оперуполномоченный НКВД Александр Феклисов. Он узнал, что брат Этель, Дэвид, работал над знаменитым Манхэттенским проектом, и поручил Юлиусу завербовать Грингласса.Жена помогла мужу надавить на родственника, а сама в то время якобы составляла отчеты для передачи в СССР.Позже Розенберг переманил еще одного инженера Манхэттенского проекта, получив через него доступ к технологиям производства урана военного назначения.Разоблачение и предательствоХотя все завербованные проживали в США, им долго удавалось оставаться в тени.В январе 1950-го американская разведка США установила, что физик-теоретик Клаус Фукс, работавший в Манхэттенском проекте, на протяжении всей войны передавал СССР важные документы. Он указал на своего "курьера" по фамилии Голд. Тот был пойман и быстро "сдал" Грингласса, также пользовавшегося его услугами. 15 июня 1950-го брат Этель Розенберг был арестован ФБР за шпионаж и вскоре выдал сестру и зятя.Юлиуса арестовали в июле, его супругу — в августе того же года. Обоих обвинили в шпионаже с целью передачи секретных документов об американских ядерных разработках.Грингласс и в этом случае прошел между струек. Подписав соглашение о признании вины, он избежал детального разбирательства. За Розенбергов же в условиях холодной войны США взялись жестко.Показательная казньПроцесс над парой начался 6 марта 1951 года в окружном суде Нью-Йорка. Главный свидетель обвинения, тот же Грингласс, рассказал, что передал Розенбергу эскиз поперечного сечения атомной бомбы имплозивного типа — как "Толстяк", сброшенный на Нагасаки. Речь шла и о менее важных, но секретных материалах.Спустя три недели Розенберги были осуждены и приговорены к смертной казни в соответствии со статьей 2 "Закона о шпионаже", предусматривающей высшую меру.Поскольку решение стало беспрецедентным, власти США предлагали смягчить наказание в обмен на имена других участников шпионской сети. "Прося нас опровергнуть правду о нашей невиновности, правительство признает свои собственные сомнения относительно нашей вины. Нас не принудят, даже под страхом смерти, к лжесвидетельству", — ответили Розенберги.До казни была развернута широкая компания за помилование коммунистов. В ход шли обвинения суда в антисемитизме, учитывая происхождение приговоренных, за пару вступался Папа Римский, видные мыслители, которые даже не разделяли идей коммунизма.19 июня 1953-го приговор был приведен в исполнение. Юлиус скончался на электрическом стуле после первого разряда, для Этель понадобилось три. Пару похоронили на еврейском Веллвудском кладбище. По данным The Times, присутствовало 500 человек, а около 10 тысяч стояли за ограждениями. Розенберги стали единственными американскими гражданскими лицами, казненными за шпионаж во время холодной войны.Влияние и попытки реабилитацииСпоры о том, как данные от шпионов помогли советской ядерной программе, идут до сих пор. Феклисов, например, утверждал, что ничего важного Юлиус не передал, так как не был компетентен: "Он ничего не понимал в атомной бомбе, потому не мог помочь нам".Дэниел Мойнихан, заместитель председателя Специального комитета Сената по разведке, написавший книгу "Секретность", упоминал Розенбергов в несколько ином ключе. По его словам, в 1945-м предполагалось, что СССР создаст свою бомбу за пять лет. "Благодаря информации, предоставленной их агентами, Советы сделали это за четыре", — отмечал он.Никита Хрущев в посмертно опубликованных мемуарах писал, что, по словам Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова, Розенберги "оказали весьма существенную помощь в ускорении производства нашей атомной бомбы".Сыновья казненной пары, Майкл и Роберт, усыновленные посторонними людьми, решили добиваться справедливости для родителей. По их мнению, Юлиус был вовлечен в заговор, но не передавал материалы. Этель же и вовсе была осуждена ошибочно, уверены дети.При президентстве Барака Обамы Майкл, Роберт и их единомышленники обратились к главе государства с просьбой о посмертной реабилитации. Вопрос повис в воздухе, снова к нему вернулись лишь в 2021-м, когда президентом стал Джо Байден, но результат все тот же.
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в мире, сша, ссср, нью-йорк (город), александр феклисов, никита хрущев, федеральное бюро расследований сша
В мире, США, СССР, Нью-Йорк (город), Александр Феклисов, Никита Хрущев, Федеральное бюро расследований США
08:00 02.02.2023 (обновлено: 17:34 02.02.2023)
 

Казненные на родине. Американцы, которые отдали жизни за Советский Союз

© Фото : Public domainЭтель и Юлиус Розенберги
Этель и Юлиус Розенберги - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Public domain
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Холодную войну традиционно представляют как бескомпромиссное противостояние СССР и США. Но по обе стороны находились люди, которым были ближе взгляды враждебного государства, а не своего. Такой оказалась американская чета Розенбергов. О супругах, поплатившихся жизнями за помощь Советскому Союзу — в материале РИА Новости.

Из капиталистического упадка — к коммунизму

Юлиус Розенберг родился в 1918-м в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. В 1929-м Соединённые Штаты охватила Великая депрессия. Юный Юлиус, увидев "прелести" капитализма во время учебы в нью-йоркском Городском колледже на инженера-электрика, заинтересовался идеями коммунизма и стал лидером Коммунистической лиги молодежи США.
Там он познакомился с будущей женой Этель. В девичестве Грингласс, она также родом из еврейской семьи. Великая депрессия сказалась и на ее жизни: мечтая стать артисткой, она в итоге устроилась в судоходную компанию. Столкнувшись с гнетом работодателей, женщина примкнула к американским коммунистам.
© AP PhotoЭтель и Юлиус Розенберги
Этель и Юлиус Розенберги - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo
Этель и Юлиус Розенберги
Пара поженилась в 1939-м, год спустя Юлиус начал работать в Инженерных лаборатория армейского корпуса связи в штате Нью-Джерси. Там он прослужил до 1945-го, когда его демобилизовали, узнав о коммунистическом прошлом. К тому моменту Розенберги уже работали на СССР.

Семейное дело

Вербовкой Юлиуса занялся в 1942-м начальник шпионской сети Семен Семенов. Американского инженера и советского разведчика свел высокопоставленный член Коммунистической партии США Бернард Шустер. После отзыва Семенова Розенберга курировал оперуполномоченный НКВД Александр Феклисов. Он узнал, что брат Этель, Дэвид, работал над знаменитым Манхэттенским проектом, и поручил Юлиусу завербовать Грингласса.
© Фото : Пресс-бюро СВР РФГерой России Александр Феклисов
Герой России Александр Феклисов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : Пресс-бюро СВР РФ
Герой России Александр Феклисов
Жена помогла мужу надавить на родственника, а сама в то время якобы составляла отчеты для передачи в СССР.
Позже Розенберг переманил еще одного инженера Манхэттенского проекта, получив через него доступ к технологиям производства урана военного назначения.

Разоблачение и предательство

Хотя все завербованные проживали в США, им долго удавалось оставаться в тени.
В январе 1950-го американская разведка США установила, что физик-теоретик Клаус Фукс, работавший в Манхэттенском проекте, на протяжении всей войны передавал СССР важные документы. Он указал на своего "курьера" по фамилии Голд. Тот был пойман и быстро "сдал" Грингласса, также пользовавшегося его услугами. 15 июня 1950-го брат Этель Розенберг был арестован ФБР за шпионаж и вскоре выдал сестру и зятя.
© Фото : Public domainДэвид Грингласс
Дэвид Грингласс - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : Public domain
Дэвид Грингласс
Юлиуса арестовали в июле, его супругу — в августе того же года. Обоих обвинили в шпионаже с целью передачи секретных документов об американских ядерных разработках.
Грингласс и в этом случае прошел между струек. Подписав соглашение о признании вины, он избежал детального разбирательства. За Розенбергов же в условиях холодной войны США взялись жестко.

Показательная казнь

Процесс над парой начался 6 марта 1951 года в окружном суде Нью-Йорка. Главный свидетель обвинения, тот же Грингласс, рассказал, что передал Розенбергу эскиз поперечного сечения атомной бомбы имплозивного типа — как "Толстяк", сброшенный на Нагасаки. Речь шла и о менее важных, но секретных материалах.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкАтомная бомба "Толстяк"
Атомная бомба Толстяк - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Атомная бомба "Толстяк"
Спустя три недели Розенберги были осуждены и приговорены к смертной казни в соответствии со статьей 2 "Закона о шпионаже", предусматривающей высшую меру.
Поскольку решение стало беспрецедентным, власти США предлагали смягчить наказание в обмен на имена других участников шпионской сети. "Прося нас опровергнуть правду о нашей невиновности, правительство признает свои собственные сомнения относительно нашей вины. Нас не принудят, даже под страхом смерти, к лжесвидетельству", — ответили Розенберги.
До казни была развернута широкая компания за помилование коммунистов. В ход шли обвинения суда в антисемитизме, учитывая происхождение приговоренных, за пару вступался Папа Римский, видные мыслители, которые даже не разделяли идей коммунизма.
19 июня 1953-го приговор был приведен в исполнение. Юлиус скончался на электрическом стуле после первого разряда, для Этель понадобилось три. Пару похоронили на еврейском Веллвудском кладбище. По данным The Times, присутствовало 500 человек, а около 10 тысяч стояли за ограждениями. Розенберги стали единственными американскими гражданскими лицами, казненными за шпионаж во время холодной войны.

Влияние и попытки реабилитации

Споры о том, как данные от шпионов помогли советской ядерной программе, идут до сих пор. Феклисов, например, утверждал, что ничего важного Юлиус не передал, так как не был компетентен: "Он ничего не понимал в атомной бомбе, потому не мог помочь нам".
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПервая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
Дэниел Мойнихан, заместитель председателя Специального комитета Сената по разведке, написавший книгу "Секретность", упоминал Розенбергов в несколько ином ключе. По его словам, в 1945-м предполагалось, что СССР создаст свою бомбу за пять лет. "Благодаря информации, предоставленной их агентами, Советы сделали это за четыре", — отмечал он.
Никита Хрущев в посмертно опубликованных мемуарах писал, что, по словам Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова, Розенберги "оказали весьма существенную помощь в ускорении производства нашей атомной бомбы".
Сыновья казненной пары, Майкл и Роберт, усыновленные посторонними людьми, решили добиваться справедливости для родителей. По их мнению, Юлиус был вовлечен в заговор, но не передавал материалы. Этель же и вовсе была осуждена ошибочно, уверены дети.
При президентстве Барака Обамы Майкл, Роберт и их единомышленники обратились к главе государства с просьбой о посмертной реабилитации. Вопрос повис в воздухе, снова к нему вернулись лишь в 2021-м, когда президентом стал Джо Байден, но результат все тот же.
 
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