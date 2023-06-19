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Игорь Бутман – о джазе, отмене русской культуры на Западе и своих планах
Игорь Бутман – о джазе, отмене русской культуры на Западе и своих планах - РИА Новости, 19.06.2023
Игорь Бутман – о джазе, отмене русской культуры на Западе и своих планах
Игорь Бутман в России стал настоящим синонимом слову джаз. Народный артист России в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе" рассказал о достижениях нашей музыки и почему Москва стала столицей мира.
2023-06-19T01:00
2023-06-19T01:00
2023-06-19T13:34
роман о шоубизе
игорь бутман
джаз
интервью
культура
москва
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Игорь Бутман – о джазе, отмене русской культуры на Западе и своих планах
Игорь Бутман в России стал настоящим синонимом слову джаз. Народный артист России в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе" рассказал о достижениях нашей музыки и почему Москва стала столицей мира.
audio/mpeg
Игорь Бутман – о джазе, отмене русской культуры на Западе и своих планах
Игорь Бутман в России стал настоящим синонимом слову джаз. Народный артист России в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе" рассказал о достижениях нашей музыки и почему Москва стала столицей мира.
audio/mpeg
В разговоре с шеф-редактором отдела "Культура и стиль жизни" Романом Харрасовым он рассказал:1. Как пройдет Второй международный джазовый фестиваль в Москве.2. Почему американские музыканты смотрят на российских с удивлением. 3. Что такое тайский джаз.4. Действительно ли на Западе отменяют русскую культуру.5. Когда выйдут новые альбомы народного артиста. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, VK Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Cледите за новостями и новыми выпусками во ВКонтакте, в Telegram и Яндекс.Дзене.
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игорь бутман, аудио, джаз, интервью, культура, москва
Роман о шоубизе, Игорь Бутман, джаз, Интервью, Культура, Москва
Игорь Бутман – о джазе, отмене русской культуры на Западе и своих планах
Игорь Бутман в России стал настоящим синонимом слову джаз. Народный артист России в новом выпуске подкаста "Роман о шоубизе" рассказал о достижениях нашей музыки и почему Москва стала столицей мира.