https://ria.ru/20230619/shor-1879192632.html

В партии "Шор" заявили, что продолжат борьбу в Молдавии, несмотря на запрет

В партии "Шор" заявили, что продолжат борьбу в Молдавии, несмотря на запрет - РИА Новости, 19.06.2023

В партии "Шор" заявили, что продолжат борьбу в Молдавии, несмотря на запрет

Партия "Шор" продолжит борьбу за демократию и права граждан, а решение Конституционного суда о ее запрете будет опротестовано юристами во всех международных... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:15

2023-06-19T16:15

2023-06-19T16:15

в мире

молдавия

марина таубер

шор (партия)

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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Партия "Шор" продолжит борьбу за демократию и права граждан, а решение Конституционного суда о ее запрете будет опротестовано юристами во всех международных инстанциях, заявила вице-председатель политформирования Марина Таубер перед сторонниками, пикетирующими здание Конституционного суда. Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос правительства и признал неконституционной оппозиционную партию "Шор". Министерство юстиции назначит комиссию, которая примет необходимые меры по ликвидации партии и ее исключению из государственного реестра политсил. Депутаты парламента от партии "Шор" сохранят свои места в законодательном собрании как независимые парламентарии, которые не имеют права присоединяться к другим фракциям. Сохранят свои места руководители населенных пунктов и члены районных, городских и сельских советов - также как независимые политики. Заседание суда проходило на фоне акции протеста сторонников политсилы. "Стыд и позор то, что произошло в здании Конституционного суда. Слава Богу, есть судьи, которые не захотели принимать участие в этом и высказались против этого решения. Это означает, что все-таки не все потеряно. Мы будем бороться за демократию, за юстицию в нашей стране и за наши права. Мы опротестуем это решение во всех международных инстанциях. Партия "Шор" будет жить. И мы продолжим нашу борьбу. Мы с вами останемся самой сильной оппозицией и партией. Наша история только начинается", - заявила Таубер. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, марина таубер, шор (партия)