https://ria.ru/20230619/shor-1879192632.html
В партии "Шор" заявили, что продолжат борьбу в Молдавии, несмотря на запрет
В партии "Шор" заявили, что продолжат борьбу в Молдавии, несмотря на запрет - РИА Новости, 19.06.2023
В партии "Шор" заявили, что продолжат борьбу в Молдавии, несмотря на запрет
Партия "Шор" продолжит борьбу за демократию и права граждан, а решение Конституционного суда о ее запрете будет опротестовано юристами во всех международных... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:15
2023-06-19T16:15
2023-06-19T16:15
в мире
молдавия
марина таубер
шор (партия)
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Партия "Шор" продолжит борьбу за демократию и права граждан, а решение Конституционного суда о ее запрете будет опротестовано юристами во всех международных инстанциях, заявила вице-председатель политформирования Марина Таубер перед сторонниками, пикетирующими здание Конституционного суда. Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос правительства и признал неконституционной оппозиционную партию "Шор". Министерство юстиции назначит комиссию, которая примет необходимые меры по ликвидации партии и ее исключению из государственного реестра политсил. Депутаты парламента от партии "Шор" сохранят свои места в законодательном собрании как независимые парламентарии, которые не имеют права присоединяться к другим фракциям. Сохранят свои места руководители населенных пунктов и члены районных, городских и сельских советов - также как независимые политики. Заседание суда проходило на фоне акции протеста сторонников политсилы. "Стыд и позор то, что произошло в здании Конституционного суда. Слава Богу, есть судьи, которые не захотели принимать участие в этом и высказались против этого решения. Это означает, что все-таки не все потеряно. Мы будем бороться за демократию, за юстицию в нашей стране и за наши права. Мы опротестуем это решение во всех международных инстанциях. Партия "Шор" будет жить. И мы продолжим нашу борьбу. Мы с вами останемся самой сильной оппозицией и партией. Наша история только начинается", - заявила Таубер. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
https://ria.ru/20230616/dodon-1878611953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, марина таубер, шор (партия)
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Шор (партия)
В партии "Шор" заявили, что продолжат борьбу в Молдавии, несмотря на запрет
Вице-председатель "Шор" Марина Таубер: партия продолжит борьбу, несмотря на запрет
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Партия "Шор" продолжит борьбу за демократию и права граждан, а решение Конституционного суда о ее запрете будет опротестовано юристами во всех международных инстанциях, заявила вице-председатель политформирования Марина Таубер перед сторонниками, пикетирующими здание Конституционного суда.
Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос правительства и признал неконституционной оппозиционную партию "Шор". Министерство юстиции назначит комиссию, которая примет необходимые меры по ликвидации партии и ее исключению из государственного реестра политсил. Депутаты парламента от партии "Шор" сохранят свои места в законодательном собрании как независимые парламентарии, которые не имеют права присоединяться к другим фракциям. Сохранят свои места руководители населенных пунктов и члены районных, городских и сельских советов - также как независимые политики.
Заседание суда проходило на фоне акции протеста сторонников политсилы.
"Стыд и позор то, что произошло в здании Конституционного суда. Слава Богу, есть судьи, которые не захотели принимать участие в этом и высказались против этого решения. Это означает, что все-таки не все потеряно. Мы будем бороться за демократию, за юстицию в нашей стране и за наши права. Мы опротестуем это решение во всех международных инстанциях. Партия "Шор" будет жить. И мы продолжим нашу борьбу. Мы с вами останемся самой сильной оппозицией и партией. Наша история только начинается", - заявила Таубер.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
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