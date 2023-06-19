https://ria.ru/20230619/shor-1879177749.html

"Шор" обжалует решение о запрете партии в Молдавии

"Шор" обжалует решение о запрете партии в Молдавии - РИА Новости, 19.06.2023

"Шор" обжалует решение о запрете партии в Молдавии

Решение Конституционного суда (КС) Молдавии о ликвидации оппозиционной партии "Шор" будет оспорено в Европейском суде по правам человека, заявил адвокат,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:27

2023-06-19T15:27

2023-06-19T15:27

в мире

молдавия

илан шор

кишинев

европейский суд по правам человека (еспч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877618227_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a85b0e0a372df2200f2571efc9d17a24.jpg

КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. Решение Конституционного суда (КС) Молдавии о ликвидации оппозиционной партии "Шор" будет оспорено в Европейском суде по правам человека, заявил адвокат, представляющий интересы политсилы, Аурелиу Коленко. В понедельник КС вынес вердикт о запрете партии "Шор", согласно этому же решению партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. "Суд вынес беспрецедентный и преступный по своей сути вердикт. Мы обжалуем решение Конституционного суда в Европейском суде по правам человека. Власти показали, что они далеки от Евросоюза, куда планируют интегрироваться", - сказал Коленко журналистам на выходе из зала суда. Заседание суда проходило на фоне акции протеста сторонников политсилы. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230609/moldaviya-1877155481.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, илан шор, кишинев, европейский суд по правам человека (еспч)