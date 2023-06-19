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"Шор" обжалует решение о запрете партии в Молдавии - РИА Новости, 19.06.2023
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15:27 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/shor-1879177749.html
"Шор" обжалует решение о запрете партии в Молдавии
"Шор" обжалует решение о запрете партии в Молдавии - РИА Новости, 19.06.2023
"Шор" обжалует решение о запрете партии в Молдавии
Решение Конституционного суда (КС) Молдавии о ликвидации оппозиционной партии "Шор" будет оспорено в Европейском суде по правам человека, заявил адвокат,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:27
2023-06-19T15:27
в мире
молдавия
илан шор
кишинев
европейский суд по правам человека (еспч)
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КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. Решение Конституционного суда (КС) Молдавии о ликвидации оппозиционной партии "Шор" будет оспорено в Европейском суде по правам человека, заявил адвокат, представляющий интересы политсилы, Аурелиу Коленко. В понедельник КС вынес вердикт о запрете партии "Шор", согласно этому же решению партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. "Суд вынес беспрецедентный и преступный по своей сути вердикт. Мы обжалуем решение Конституционного суда в Европейском суде по правам человека. Власти показали, что они далеки от Евросоюза, куда планируют интегрироваться", - сказал Коленко журналистам на выходе из зала суда. Заседание суда проходило на фоне акции протеста сторонников политсилы. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
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в мире, молдавия, илан шор, кишинев, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Молдавия, Илан Шор, Кишинев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
"Шор" обжалует решение о запрете партии в Молдавии

Адвокат Коленко: решение о запрете партии "Шор" в Молдавии обжалуют в ЕСПЧ

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии Шор пикетируют здание Конституционного суда - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. Решение Конституционного суда (КС) Молдавии о ликвидации оппозиционной партии "Шор" будет оспорено в Европейском суде по правам человека, заявил адвокат, представляющий интересы политсилы, Аурелиу Коленко.
В понедельник КС вынес вердикт о запрете партии "Шор", согласно этому же решению партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.
"Суд вынес беспрецедентный и преступный по своей сути вердикт. Мы обжалуем решение Конституционного суда в Европейском суде по правам человека. Власти показали, что они далеки от Евросоюза, куда планируют интегрироваться", - сказал Коленко журналистам на выходе из зала суда.
Заседание суда проходило на фоне акции протеста сторонников политсилы.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
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В миреМолдавияИлан ШорКишиневЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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