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В Молдавии признали партию "Шор" вне закона - РИА Новости, 19.06.2023
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14:41 19.06.2023 (обновлено: 15:40 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/shor-1879155738.html
В Молдавии признали партию "Шор" вне закона
В Молдавии признали партию "Шор" вне закона - РИА Новости, 19.06.2023
В Молдавии признали партию "Шор" вне закона
Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию "Шор" вне закона, заявил глава КС Николай Рошка. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:41
2023-06-19T15:40
молдавия
в мире
марина таубер
кишинев
илан шор
европейский суд по правам человека (еспч)
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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию "Шор" вне закона, заявил глава КС Николай Рошка.&quot;Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию &quot;Шор&quot;. На момент оглашения настоящего решения политическая партия &quot;Шор&quot; считается распущенной&quot;, — огласил решение судья.Минюст назначит комиссию, которая ликвидирует и исключит партию из госреестра политических сил. Депутаты от "Шор" сохранят места в законодательном собрании как независимые парламентарии без права присоединяться к другим фракциям. Сохранят места и главы населенных пунктов, члены районных, городских и сельских советов — также как независимые политики, пояснил Рошка. Как отметил адвокат Аурелиу Коленко, это решение оспорят в ЕСПЧ."Суд вынес беспрецедентный и преступный по своей сути вердикт. &lt;...&gt; Власти показали, что они далеки от Евросоюза, куда планируют интегрироваться", — указал юрист, представляющий интересы политсилы.КС Молдавии возобновил рассмотрение обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор" в понедельник. Заседание суда проходило на фоне акции сторонников политсилы. Протестующие демонстрировали плакаты с антиправительственными лозунгами. Оппозиция назвала Конституционный суд марионеткой властей и потребовала от судей вынести справедливый вердикт.Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов, его активы конфискуют. Сам политик назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали и поместили в СИЗО Национального антикоррупционного центра вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Второго мая районный суд столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
https://ria.ru/20230602/moldaviya-1875772307.html
https://ria.ru/20230530/shor-1875183833.html
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молдавия, в мире, марина таубер, кишинев, илан шор, европейский суд по правам человека (еспч)
Молдавия, В мире, Марина Таубер, Кишинев, Илан Шор, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
В Молдавии признали партию "Шор" вне закона

Суд в Молдавии признал оппозиционную партию "Шор" вне закона

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию "Шор" вне закона, заявил глава КС Николай Рошка.
«

"Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию "Шор". На момент оглашения настоящего решения политическая партия "Шор" считается распущенной", — огласил решение судья.

Минюст назначит комиссию, которая ликвидирует и исключит партию из госреестра политических сил. Депутаты от "Шор" сохранят места в законодательном собрании как независимые парламентарии без права присоединяться к другим фракциям. Сохранят места и главы населенных пунктов, члены районных, городских и сельских советов — также как независимые политики, пояснил Рошка. Как отметил адвокат Аурелиу Коленко, это решение оспорят в ЕСПЧ.
"Суд вынес беспрецедентный и преступный по своей сути вердикт. <...> Власти показали, что они далеки от Евросоюза, куда планируют интегрироваться", — указал юрист, представляющий интересы политсилы.
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КС Молдавии возобновил рассмотрение обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор" в понедельник.
Заседание суда проходило на фоне акции сторонников политсилы. Протестующие демонстрировали плакаты с антиправительственными лозунгами. Оппозиция назвала Конституционный суд марионеткой властей и потребовала от судей вынести справедливый вердикт.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов, его активы конфискуют. Сам политик назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.
Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали и поместили в СИЗО Национального антикоррупционного центра вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Второго мая районный суд столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
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МолдавияВ миреМарина ТауберКишиневИлан ШорЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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