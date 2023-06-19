В Молдавии признали партию "Шор" вне закона
Суд в Молдавии признал оппозиционную партию "Шор" вне закона
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Здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию "Шор" вне закона, заявил глава КС Николай Рошка.
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"Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию "Шор". На момент оглашения настоящего решения политическая партия "Шор" считается распущенной", — огласил решение судья.
Минюст назначит комиссию, которая ликвидирует и исключит партию из госреестра политических сил. Депутаты от "Шор" сохранят места в законодательном собрании как независимые парламентарии без права присоединяться к другим фракциям. Сохранят места и главы населенных пунктов, члены районных, городских и сельских советов — также как независимые политики, пояснил Рошка. Как отметил адвокат Аурелиу Коленко, это решение оспорят в ЕСПЧ.
"Суд вынес беспрецедентный и преступный по своей сути вердикт. <...> Власти показали, что они далеки от Евросоюза, куда планируют интегрироваться", — указал юрист, представляющий интересы политсилы.
КС Молдавии возобновил рассмотрение обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор" в понедельник.
Заседание суда проходило на фоне акции сторонников политсилы. Протестующие демонстрировали плакаты с антиправительственными лозунгами. Оппозиция назвала Конституционный суд марионеткой властей и потребовала от судей вынести справедливый вердикт.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов, его активы конфискуют. Сам политик назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.
Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали и поместили в СИЗО Национального антикоррупционного центра вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Второго мая районный суд столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".