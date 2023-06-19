https://ria.ru/20230619/shor-1879155738.html

В Молдавии признали партию "Шор" вне закона

В Молдавии признали партию "Шор" вне закона - РИА Новости, 19.06.2023

В Молдавии признали партию "Шор" вне закона

Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию "Шор" вне закона, заявил глава КС Николай Рошка. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:41

2023-06-19T14:41

2023-06-19T15:40

молдавия

в мире

марина таубер

кишинев

илан шор

европейский суд по правам человека (еспч)

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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию "Шор" вне закона, заявил глава КС Николай Рошка."Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию "Шор". На момент оглашения настоящего решения политическая партия "Шор" считается распущенной", — огласил решение судья.Минюст назначит комиссию, которая ликвидирует и исключит партию из госреестра политических сил. Депутаты от "Шор" сохранят места в законодательном собрании как независимые парламентарии без права присоединяться к другим фракциям. Сохранят места и главы населенных пунктов, члены районных, городских и сельских советов — также как независимые политики, пояснил Рошка. Как отметил адвокат Аурелиу Коленко, это решение оспорят в ЕСПЧ."Суд вынес беспрецедентный и преступный по своей сути вердикт. <...> Власти показали, что они далеки от Евросоюза, куда планируют интегрироваться", — указал юрист, представляющий интересы политсилы.КС Молдавии возобновил рассмотрение обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор" в понедельник. Заседание суда проходило на фоне акции сторонников политсилы. Протестующие демонстрировали плакаты с антиправительственными лозунгами. Оппозиция назвала Конституционный суд марионеткой властей и потребовала от судей вынести справедливый вердикт.Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов, его активы конфискуют. Сам политик назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали и поместили в СИЗО Национального антикоррупционного центра вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Второго мая районный суд столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230602/moldaviya-1875772307.html

https://ria.ru/20230530/shor-1875183833.html

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

молдавия, в мире, марина таубер, кишинев, илан шор, европейский суд по правам человека (еспч)