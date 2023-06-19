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Партия "Шор" протестует у здания Конституционного суда в Кишиневе - РИА Новости, 19.06.2023
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10:41 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/shor-1879074787.html
Партия "Шор" протестует у здания Конституционного суда в Кишиневе
Партия "Шор" протестует у здания Конституционного суда в Кишиневе - РИА Новости, 19.06.2023
Партия "Шор" протестует у здания Конституционного суда в Кишиневе
Представители и сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вновь пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе, где рассматривается вопрос о ее... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:41
2023-06-19T10:41
в мире
молдавия
кишинев
илан шор
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Представители и сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вновь пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе, где рассматривается вопрос о ее возможном запрете, они выступают в поддержку политсилы, передает корреспондент РИА Новости. КС Молдавии 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", 14 июня судьи объявили, что берут перерыв, перенеся рассмотрение вопроса на понедельник. В зал заседания журналистов не пускают, трансляция слушаний ведется в режиме онлайн в соцсетях. В руках у пикетчиков плакаты, на них написаны антиправительственные лозунги. Оппозиция обвиняет Конституционный суд в том, что он марионетка властей, и призывает судей вынести справедливый вердикт. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
https://ria.ru/20230615/piket-1878243620.html
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в мире, молдавия, кишинев, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Илан Шор
Партия "Шор" протестует у здания Конституционного суда в Кишиневе

Партия "Шор" протестует у здания КС в Кишиневе, где рассматривают вопрос ее запрета

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе
Сторонники молдавской оппозиционной партии Шор пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Представители и сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вновь пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе, где рассматривается вопрос о ее возможном запрете, они выступают в поддержку политсилы, передает корреспондент РИА Новости.
КС Молдавии 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", 14 июня судьи объявили, что берут перерыв, перенеся рассмотрение вопроса на понедельник. В зал заседания журналистов не пускают, трансляция слушаний ведется в режиме онлайн в соцсетях.
В руках у пикетчиков плакаты, на них написаны антиправительственные лозунги. Оппозиция обвиняет Конституционный суд в том, что он марионетка властей, и призывает судей вынести справедливый вердикт.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Пикет оппозиционной партии Возрождение против упразднения в Молдавии Дня Победы у здания парламента в Кишиневе. Кадр видео
В Молдавии проходит пикет против упразднения Дня Победы
15 июня, 10:29
 
В миреМолдавияКишиневИлан Шор
 
 
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