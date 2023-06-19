Партия "Шор" протестует у здания Конституционного суда в Кишиневе
Партия "Шор" протестует у здания КС в Кишиневе, где рассматривают вопрос ее запрета
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Представители и сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вновь пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе, где рассматривается вопрос о ее возможном запрете, они выступают в поддержку политсилы, передает корреспондент РИА Новости.
КС Молдавии 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", 14 июня судьи объявили, что берут перерыв, перенеся рассмотрение вопроса на понедельник. В зал заседания журналистов не пускают, трансляция слушаний ведется в режиме онлайн в соцсетях.
В руках у пикетчиков плакаты, на них написаны антиправительственные лозунги. Оппозиция обвиняет Конституционный суд в том, что он марионетка властей, и призывает судей вынести справедливый вердикт.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".