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СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 19.06.2023 (обновлено: 15:03 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/sanktsii-1879152516.html
СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине
СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине - РИА Новости, 19.06.2023
СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине
Великобритания представила закон, который позволит сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине, передает агентство... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:30
2023-06-19T15:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
экономика
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Великобритания представила закон, который позволит сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на МИД."Британия в понедельник представила закон, который позволит сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсацию Украине", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20230615/aktivy-1878445553.html
россия
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россия, украина, великобритания, экономика, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Экономика, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине

Reuters: Британия приняла закон, позволяющий сохранить санкции до выплат компенсаций Киеву

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Великобритания представила закон, который позволит сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на МИД.
"Британия в понедельник представила закон, который позволит сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсацию Украине", - говорится в сообщении агентства.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине
15 июня, 19:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВеликобританияЭкономикаСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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