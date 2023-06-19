https://ria.ru/20230619/sanktsii-1879152516.html

СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине

СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине - РИА Новости, 19.06.2023

СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине

Великобритания представила закон, который позволит сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине, передает агентство... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:30

2023-06-19T14:30

2023-06-19T15:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

великобритания

экономика

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Великобритания представила закон, который позволит сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на МИД."Британия в понедельник представила закон, который позволит сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсацию Украине", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20230615/aktivy-1878445553.html

россия

украина

великобритания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, великобритания, экономика, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр