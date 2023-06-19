https://ria.ru/20230619/sanktsii-1879152516.html
СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине
СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине - РИА Новости, 19.06.2023
СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине
Великобритания представила закон, который позволит сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине, передает агентство... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:30
2023-06-19T14:30
2023-06-19T15:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
экономика
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Великобритания представила закон, который позволит сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на МИД."Британия в понедельник представила закон, который позволит сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсацию Украине", - говорится в сообщении агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, великобритания, экономика, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Экономика, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине
Reuters: Британия приняла закон, позволяющий сохранить санкции до выплат компенсаций Киеву