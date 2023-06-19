https://ria.ru/20230619/sampt-1879253120.html

Макрон подтвердил, что ЗРК SAMP/T доставлен на Украину

Макрон подтвердил, что ЗРК SAMP/T доставлен на Украину - РИА Новости, 19.06.2023

Макрон подтвердил, что ЗРК SAMP/T доставлен на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T23:17

2023-06-19T23:17

2023-06-19T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

сергей лавров

джорджа мелони

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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации. "Рад вам сообщить совместно с моей коллегой (премьером Италии) Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к эксплуатации", - сказал Макрон, выступая на конференции по ПВО на полях авиасалона Ле Бурже. Трансляцию вел Елисейский дворец. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Еще Украине были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230518/podgotovka-1872765713.html

https://ria.ru/20230619/oruzhie-1879252366.html

https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, джорджа мелони, нато