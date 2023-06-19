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Макрон подтвердил, что ЗРК SAMP/T доставлен на Украину - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/sampt-1879253120.html
Макрон подтвердил, что ЗРК SAMP/T доставлен на Украину
Макрон подтвердил, что ЗРК SAMP/T доставлен на Украину - РИА Новости, 19.06.2023
Макрон подтвердил, что ЗРК SAMP/T доставлен на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T23:17
2023-06-19T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
джорджа мелони
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации. "Рад вам сообщить совместно с моей коллегой (премьером Италии) Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к эксплуатации", - сказал Макрон, выступая на конференции по ПВО на полях авиасалона Ле Бурже. Трансляцию вел Елисейский дворец. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Еще Украине были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230518/podgotovka-1872765713.html
https://ria.ru/20230619/oruzhie-1879252366.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, джорджа мелони, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Джорджа Мелони, НАТО
Макрон подтвердил, что ЗРК SAMP/T доставлен на Украину

Макрон: франко-итальянский ЗРК SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации

CC BY 2.0 / Italian Army / Система ПВО SAMP-T
Система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
CC BY 2.0 / Italian Army /
Система ПВО SAMP-T. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации.
«
"Рад вам сообщить совместно с моей коллегой (премьером Италии) Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к эксплуатации", - сказал Макрон, выступая на конференции по ПВО на полях авиасалона Ле Бурже. Трансляцию вел Елисейский дворец.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Минобороны Италии подтвердили подготовку украинских военных в стране
18 мая, 21:01
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Еще Украине были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали
Вчера, 23:04
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министрами обороны ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронСергей ЛавровДжорджа МелониНАТО
 
 
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