Рейтинг@Mail.ru
В Сахалинской области оценили проект по разведению рыбы на Курилах - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/ryba-1879050810.html
В Сахалинской области оценили проект по разведению рыбы на Курилах
В Сахалинской области оценили проект по разведению рыбы на Курилах - РИА Новости, 19.06.2023
В Сахалинской области оценили проект по разведению рыбы на Курилах
Проект разведения рыбы на Курилах позволит получать бюджету Сахалинской области дополнительно 60 миллиардов рублей, информирует правительство региона. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T07:52
2023-06-19T07:52
сахалинская область
москва
курильские острова
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149564/03/1495640341_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_9e57dc6d468de1175b5bb0d8bfc3f27b.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн - РИА Новости. Проект разведения рыбы на Курилах позволит получать бюджету Сахалинской области дополнительно 60 миллиардов рублей, информирует правительство региона. "Общая стоимость проекта должна выйти на триллион рублей, то есть дополнительные поступления в бюджет примерно 60 миллиардов", - отмечается в сообщении. По информации пресс-службы правительства области, проект развития марикультуры на Курильских островах обсуждался в рамках экспертной сессии "Агробиотех 2035", которая проходит в Москве. "Океан для Сахалина, море и рыба - это номер один. Упор делаем на развитие марикультуры, выращивание и глубокую переработку морепродуктов и рыбы. Курилы - самое близкое место добычи рыбы к Японии и Китаю, как основным потребителям дикого лосося", - цитирует пресс-служба руководителя Евразийского аквакультурного альянса Александра Неврединова.
https://ria.ru/20230412/eksport-1864805242.html
сахалинская область
москва
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149564/03/1495640341_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_e8910559e676f93c08ed5222b2ead787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, москва, курильские острова, экономика
Сахалинская область, Москва, Курильские острова, Экономика
В Сахалинской области оценили проект по разведению рыбы на Курилах

Власти Сахалина заявили, что разведение рыбы на Курилах даст в бюджет 60 миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкрыболовный сейнер
рыболовный сейнер - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
рыболовный сейнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн - РИА Новости. Проект разведения рыбы на Курилах позволит получать бюджету Сахалинской области дополнительно 60 миллиардов рублей, информирует правительство региона.
«
"Общая стоимость проекта должна выйти на триллион рублей, то есть дополнительные поступления в бюджет примерно 60 миллиардов", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы правительства области, проект развития марикультуры на Курильских островах обсуждался в рамках экспертной сессии "Агробиотех 2035", которая проходит в Москве.
"Океан для Сахалина, море и рыба - это номер один. Упор делаем на развитие марикультуры, выращивание и глубокую переработку морепродуктов и рыбы. Курилы - самое близкое место добычи рыбы к Японии и Китаю, как основным потребителям дикого лосося", - цитирует пресс-служба руководителя Евразийского аквакультурного альянса Александра Неврединова.
Продавец раскладывает товар в магазине Реми во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России
12 апреля, 15:33
 
Сахалинская областьМоскваКурильские островаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала