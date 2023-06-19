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В Сахалинской области оценили проект по разведению рыбы на Курилах

В Сахалинской области оценили проект по разведению рыбы на Курилах - РИА Новости, 19.06.2023

В Сахалинской области оценили проект по разведению рыбы на Курилах

Проект разведения рыбы на Курилах позволит получать бюджету Сахалинской области дополнительно 60 миллиардов рублей, информирует правительство региона. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T07:52

2023-06-19T07:52

2023-06-19T07:52

сахалинская область

москва

курильские острова

экономика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн - РИА Новости. Проект разведения рыбы на Курилах позволит получать бюджету Сахалинской области дополнительно 60 миллиардов рублей, информирует правительство региона. "Общая стоимость проекта должна выйти на триллион рублей, то есть дополнительные поступления в бюджет примерно 60 миллиардов", - отмечается в сообщении. По информации пресс-службы правительства области, проект развития марикультуры на Курильских островах обсуждался в рамках экспертной сессии "Агробиотех 2035", которая проходит в Москве. "Океан для Сахалина, море и рыба - это номер один. Упор делаем на развитие марикультуры, выращивание и глубокую переработку морепродуктов и рыбы. Курилы - самое близкое место добычи рыбы к Японии и Китаю, как основным потребителям дикого лосося", - цитирует пресс-служба руководителя Евразийского аквакультурного альянса Александра Неврединова.

https://ria.ru/20230412/eksport-1864805242.html

сахалинская область

москва

курильские острова

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сахалинская область, москва, курильские острова, экономика