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Солодов рассказал об эксперименте с камчатской рыбой - РИА Новости, 19.06.2023
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15:55 16.06.2023 (обновлено: 10:54 19.06.2023)
https://ria.ru/20230616/ryba-1879050810.html
Солодов рассказал об эксперименте с камчатской рыбой
Солодов рассказал об эксперименте с камчатской рыбой - РИА Новости, 19.06.2023
Солодов рассказал об эксперименте с камчатской рыбой
Эксперимент с продажей рыбы с Камчатки в торговых сетях в центральных регионах РФ с минимальной торговой наценкой приведет к системным решениями, которые... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-16T15:55
2023-06-19T10:54
экономика
пмэф-2023
россия
камчатка
владимир солодов
вкусвилл
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Эксперимент с продажей рыбы с Камчатки в торговых сетях в центральных регионах РФ с минимальной торговой наценкой приведет к системным решениями, которые позволят радикально изменить систему сбыта и увеличить ее потребление в РФ, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Владимир Солодов.Ранее пресс-служба правительства Камчатки сообщила о заключении соответствующего соглашения на полях ПМЭФ."Главное для меня соглашение, которое мы пописали, о ручном эксперименте, который в этом году мы проводим по прямым поставкам водных биоресурсов - рыбы - в сети, которые обеспечивают продуктами центральные регионы России. В этом году 3 тысячи тонн рыбы – лосось, минтай, немного сельди - будут поставлены в сети "Глобус", "Лента" и "ВкусВилл" с минимальными торговыми наценками и по цене оптовой без посредников, с гарантией качества", - сказал Солодов.Он отметил, что проблемы в поставках камчатской рыбы в том, что она совсем другого качества в центральной России, чем на самой Камчатке."Первый такой эксперимент в этом году делаем. Уверен, что он приведет к системным решениям, которые позволят радикально изменить систему сбыта и даже раскачать потребление рыбы в стране", - добавил губернатор.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230407/ryba-1863627659.html
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экономика, россия, камчатка, владимир солодов, вкусвилл, пмэф, пмэф 2023
Экономика, ПМЭФ-2023, Россия, Камчатка, Владимир Солодов, ВкусВилл, ПМЭФ, ПМЭФ 2023
Солодов рассказал об эксперименте с камчатской рыбой

Губернатор Солодов: эксперимент с камчатской рыбой в магазинах увеличит ее потребление

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа рыбы
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Эксперимент с продажей рыбы с Камчатки в торговых сетях в центральных регионах РФ с минимальной торговой наценкой приведет к системным решениями, которые позволят радикально изменить систему сбыта и увеличить ее потребление в РФ, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Владимир Солодов.
Ранее пресс-служба правительства Камчатки сообщила о заключении соответствующего соглашения на полях ПМЭФ.
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"Главное для меня соглашение, которое мы пописали, о ручном эксперименте, который в этом году мы проводим по прямым поставкам водных биоресурсов - рыбы - в сети, которые обеспечивают продуктами центральные регионы России. В этом году 3 тысячи тонн рыбы – лосось, минтай, немного сельди - будут поставлены в сети "Глобус", "Лента" и "ВкусВилл" с минимальными торговыми наценками и по цене оптовой без посредников, с гарантией качества", - сказал Солодов.
Он отметил, что проблемы в поставках камчатской рыбы в том, что она совсем другого качества в центральной России, чем на самой Камчатке.
"Первый такой эксперимент в этом году делаем. Уверен, что он приведет к системным решениям, которые позволят радикально изменить систему сбыта и даже раскачать потребление рыбы в стране", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияКамчаткаВладимир СолодовВкусВиллПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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