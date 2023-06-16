https://ria.ru/20230616/ryba-1879050810.html

Солодов рассказал об эксперименте с камчатской рыбой

Солодов рассказал об эксперименте с камчатской рыбой - РИА Новости, 19.06.2023

Солодов рассказал об эксперименте с камчатской рыбой

Эксперимент с продажей рыбы с Камчатки в торговых сетях в центральных регионах РФ с минимальной торговой наценкой приведет к системным решениями, которые... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-16T15:55

2023-06-16T15:55

2023-06-19T10:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Эксперимент с продажей рыбы с Камчатки в торговых сетях в центральных регионах РФ с минимальной торговой наценкой приведет к системным решениями, которые позволят радикально изменить систему сбыта и увеличить ее потребление в РФ, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Владимир Солодов.Ранее пресс-служба правительства Камчатки сообщила о заключении соответствующего соглашения на полях ПМЭФ."Главное для меня соглашение, которое мы пописали, о ручном эксперименте, который в этом году мы проводим по прямым поставкам водных биоресурсов - рыбы - в сети, которые обеспечивают продуктами центральные регионы России. В этом году 3 тысячи тонн рыбы – лосось, минтай, немного сельди - будут поставлены в сети "Глобус", "Лента" и "ВкусВилл" с минимальными торговыми наценками и по цене оптовой без посредников, с гарантией качества", - сказал Солодов.Он отметил, что проблемы в поставках камчатской рыбы в том, что она совсем другого качества в центральной России, чем на самой Камчатке."Первый такой эксперимент в этом году делаем. Уверен, что он приведет к системным решениям, которые позволят радикально изменить систему сбыта и даже раскачать потребление рыбы в стране", - добавил губернатор.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230407/ryba-1863627659.html

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экономика, россия, камчатка, владимир солодов, вкусвилл, пмэф, пмэф 2023