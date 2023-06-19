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Выручка "Ростелекома" в 2023 году превысила показатели 2022 года - РИА Новости, 19.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:23 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/rostelekom-1879049428.html
Выручка "Ростелекома" в 2023 году превысила показатели 2022 года
Выручка "Ростелекома" в 2023 году превысила показатели 2022 года - РИА Новости, 19.06.2023
Выручка "Ростелекома" в 2023 году превысила показатели 2022 года
Выручка "Ростелекома" в 2023 году больше, чем за сопоставимый период 2022 года, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ президент компании Михаил Осеевский. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T07:23
2023-06-19T07:23
пмэф-2023
михаил осеевский
ростелеком
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Выручка "Ростелекома" в 2023 году больше, чем за сопоставимый период 2022 года, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ президент компании Михаил Осеевский. "В 2023 больше, чем в 2022-м… За сопоставимый (период)", - сказал Осеевский. По итогам 2021 года выручка "Ростелекома" по МСФО составила 580,1 миллиарда рублей. Позднее компания прекратила публиковать свои финансовые отчеты, однако в начале июня Осеевский заявил, что по итогам 2022 года выручка "Ростелекома" составила около 650 миллиардов рублей, а инвестиции достигли порядка 150 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/rostelekom-1878879776.html
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михаил осеевский, ростелеком, экономика
ПМЭФ-2023, Михаил Осеевский, Ростелеком, Экономика
Выручка "Ростелекома" в 2023 году превысила показатели 2022 года

"Ростелеком": выручка провайдера в 2023 году оказалось больше, чем за 2022 год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве
Здание компании Ростелеком на улице Гончарная в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Выручка "Ростелекома" в 2023 году больше, чем за сопоставимый период 2022 года, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ президент компании Михаил Осеевский.
«
"В 2023 больше, чем в 2022-м… За сопоставимый (период)", - сказал Осеевский.
По итогам 2021 года выручка "Ростелекома" по МСФО составила 580,1 миллиарда рублей. Позднее компания прекратила публиковать свои финансовые отчеты, однако в начале июня Осеевский заявил, что по итогам 2022 года выручка "Ростелекома" составила около 650 миллиардов рублей, а инвестиции достигли порядка 150 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
"Ростелеком" в 2022-2023 учебному году обучил 2000 студентов
14 июня, 15:13
 
ПМЭФ-2023Михаил ОсеевскийРостелекомЭкономика
 
 
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