https://ria.ru/20230619/rostelekom-1879049428.html

Выручка "Ростелекома" в 2023 году превысила показатели 2022 года

Выручка "Ростелекома" в 2023 году превысила показатели 2022 года - РИА Новости, 19.06.2023

Выручка "Ростелекома" в 2023 году превысила показатели 2022 года

Выручка "Ростелекома" в 2023 году больше, чем за сопоставимый период 2022 года, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ президент компании Михаил Осеевский. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T07:23

2023-06-19T07:23

2023-06-19T07:23

пмэф-2023

михаил осеевский

ростелеком

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Выручка "Ростелекома" в 2023 году больше, чем за сопоставимый период 2022 года, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ президент компании Михаил Осеевский. "В 2023 больше, чем в 2022-м… За сопоставимый (период)", - сказал Осеевский. По итогам 2021 года выручка "Ростелекома" по МСФО составила 580,1 миллиарда рублей. Позднее компания прекратила публиковать свои финансовые отчеты, однако в начале июня Осеевский заявил, что по итогам 2022 года выручка "Ростелекома" составила около 650 миллиардов рублей, а инвестиции достигли порядка 150 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/rostelekom-1878879776.html

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михаил осеевский, ростелеком, экономика