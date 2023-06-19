https://ria.ru/20230619/rossiya-1879231930.html

Участники Форума регионов России и Белоруссии подпишут более ста соглашений

Участники Форума регионов России и Белоруссии подпишут более ста соглашений - РИА Новости, 19.06.2023

Участники Форума регионов России и Белоруссии подпишут более ста соглашений

Более 100 соглашений будет подписано в ходе Х Форума регионов России и Белоруссии, институты, учреждения культуры, библиотеки, дома творчества подпишут 28... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T19:05

2023-06-19T19:05

2023-06-19T19:49

россия

белоруссия

лилия гумерова

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 100 соглашений будет подписано в ходе Х Форума регионов России и Белоруссии, институты, учреждения культуры, библиотеки, дома творчества подпишут 28 соглашений, сообщила РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. "Потому что, вот только на нашей площадке, в очном режиме, институты, учреждения культуры, библиотеки, дома творчества, 28 соглашений подпишут, а ещё более 100 соглашений будут на площадках форума подписаны. Это не просто какие-то благие намерения, а конкретная дорожная карта по конкретным проектам", - сказала Гумерова. Она также добавила, что вузам, которые заявились на участие в форуме будет выделено время на подписание соглашений о сотрудничестве, среди заявившихся на площадку - как академии, так и региональные, и федеральные вузы. Гумерова отметила, что юбилейный форум подведет итог сотрудничества, базы в социальной, экономической сферах, которая уже сегодня наработана, также на форум приедут представители регионов, будут заключать соглашения, создавать новые проекты в отраслях, между регионами России и Белоруссии. "Секция, которую я буду вести посвящена итогам нашего гуманитарного сотрудничества, мы затронем вопросы нашего сотрудничества в области науки, технологий, интеллектуальной собственности и, конечно же, культуры. Очень большой интерес уже сейчас к нашей секции, и я уверена, что десятый, юбилейный форум с одной стороны подведёт итоги, а с другой стороны, откроет новое окно возможностей для продолжения сотрудничества в сфере социальной и экономической", - заключила сенатор.

https://ria.ru/20230617/mediakholding-1878828985.html

https://ria.ru/20230615/minobrnauki-1878867207.html

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россия, белоруссия, лилия гумерова, совет федерации рф