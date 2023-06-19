https://ria.ru/20230619/rossiya-1879231930.html
Участники Форума регионов России и Белоруссии подпишут более ста соглашений
Участники Форума регионов России и Белоруссии подпишут более ста соглашений - РИА Новости, 19.06.2023
Участники Форума регионов России и Белоруссии подпишут более ста соглашений
Более 100 соглашений будет подписано в ходе Х Форума регионов России и Белоруссии, институты, учреждения культуры, библиотеки, дома творчества подпишут 28... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T19:05
2023-06-19T19:05
2023-06-19T19:49
россия
белоруссия
лилия гумерова
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799607975_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b022202d058819ab8896886ca9db2a4.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 100 соглашений будет подписано в ходе Х Форума регионов России и Белоруссии, институты, учреждения культуры, библиотеки, дома творчества подпишут 28 соглашений, сообщила РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. "Потому что, вот только на нашей площадке, в очном режиме, институты, учреждения культуры, библиотеки, дома творчества, 28 соглашений подпишут, а ещё более 100 соглашений будут на площадках форума подписаны. Это не просто какие-то благие намерения, а конкретная дорожная карта по конкретным проектам", - сказала Гумерова. Она также добавила, что вузам, которые заявились на участие в форуме будет выделено время на подписание соглашений о сотрудничестве, среди заявившихся на площадку - как академии, так и региональные, и федеральные вузы. Гумерова отметила, что юбилейный форум подведет итог сотрудничества, базы в социальной, экономической сферах, которая уже сегодня наработана, также на форум приедут представители регионов, будут заключать соглашения, создавать новые проекты в отраслях, между регионами России и Белоруссии. "Секция, которую я буду вести посвящена итогам нашего гуманитарного сотрудничества, мы затронем вопросы нашего сотрудничества в области науки, технологий, интеллектуальной собственности и, конечно же, культуры. Очень большой интерес уже сейчас к нашей секции, и я уверена, что десятый, юбилейный форум с одной стороны подведёт итоги, а с другой стороны, откроет новое окно возможностей для продолжения сотрудничества в сфере социальной и экономической", - заключила сенатор.
https://ria.ru/20230617/mediakholding-1878828985.html
https://ria.ru/20230615/minobrnauki-1878867207.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799607975_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b7ef98e191d623e2badf5c33eb4d2388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, лилия гумерова, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Лилия Гумерова, Совет Федерации РФ
Участники Форума регионов России и Белоруссии подпишут более ста соглашений
Сенатор Гумерова: Россия и Белоруссия подпишут более ста соглашений на Форуме регионов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 100 соглашений будет подписано в ходе Х Форума регионов России и Белоруссии, институты, учреждения культуры, библиотеки, дома творчества подпишут 28 соглашений, сообщила РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
"Потому что, вот только на нашей площадке, в очном режиме, институты, учреждения культуры, библиотеки, дома творчества, 28 соглашений подпишут, а ещё более 100 соглашений будут на площадках форума подписаны. Это не просто какие-то благие намерения, а конкретная дорожная карта по конкретным проектам", - сказала Гумерова.
Мезенцев указал, когда медиахолдинг России и Белоруссии даст результат
Она также добавила, что вузам, которые заявились на участие в форуме будет выделено время на подписание соглашений о сотрудничестве, среди заявившихся на площадку - как академии, так и региональные, и федеральные вузы.
Гумерова отметила, что юбилейный форум подведет итог сотрудничества, базы в социальной, экономической сферах, которая уже сегодня наработана, также на форум приедут представители регионов, будут заключать соглашения, создавать новые проекты в отраслях, между регионами России и Белоруссии.
"Секция, которую я буду вести посвящена итогам нашего гуманитарного сотрудничества, мы затронем вопросы нашего сотрудничества в области науки, технологий, интеллектуальной собственности и, конечно же, культуры. Очень большой интерес уже сейчас к нашей секции, и я уверена, что десятый, юбилейный форум с одной стороны подведёт итоги, а с другой стороны, откроет новое окно возможностей для продолжения сотрудничества в сфере социальной и экономической", - заключила сенатор.
Россия и Белоруссия договорятся о подходах к воспитательной работе