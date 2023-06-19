В Германии призвали к роспуску Евросоюза
Welt: правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" выступила за роспуск Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" выступает за контролируемый роспуск Европейского союза, говорится в проекте программы партии перед выборами в Европарламент, цитируемом изданием Welt.
«
"Наше терпение в отношении ЕС исчерпано. Поэтому мы стремимся к упорядоченному роспуску ЕС и созданию вместо него нового европейского экономического сообщества по интересам, союза европейских наций", — говорится в представленном федеральной комиссией партии проекте документа.
По мнению авторов документа, ЕС и его глобалистские элиты давно отошли от первоначальных идей отцов-основателей европейского сообщества, превратив Европейский союз в "недемократическую конструкцию," привлекающую все больше насилия и "управляемую неконтролируемой бюрократией".
Кроме того, "Альтернатива для Германии" хочет добиться роспуска Европейского парламента и противостоять дальнейшим ограничениям национального суверенитета в пользу ЕС. Решение же о вступлении Германии в новое европейское сообщество, созданное вместо объединения, должно, по мнению авторов документа, приниматься только на общенациональном референдуме.
В состав федеральной комиссии партии, подготовившей проект документа, входят в числе прочих лидеры партии Алиса Вайдель и Тино Крупалла. Голосование по проекту программы пройдет на партийном съезде в Магдебурге в конце июля.
Последние опросы показывают рост популярности партии "Альтернатива для Германии" до рекордных за время ее существования значений. Так, вышедший ранее в этом месяце опрос института YouGov показал, что за АдГ готовы проголосовать 20 процентов избирателей: на один процентный пункт больше, чем за главную партию в правящей коалиции, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Выше рейтинг только у оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) — 28 процентов.