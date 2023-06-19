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В Германии призвали к роспуску Евросоюза - РИА Новости, 19.06.2023
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12:07 19.06.2023 (обновлено: 15:42 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/rospusk-1879102879.html
В Германии призвали к роспуску Евросоюза
В Германии призвали к роспуску Евросоюза - РИА Новости, 19.06.2023
В Германии призвали к роспуску Евросоюза
Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" выступает за контролируемый роспуск Европейского союза, говорится в проекте программы партии перед выборами в РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:07
2023-06-19T15:42
в мире
германия
евросоюз
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" выступает за контролируемый роспуск Европейского союза, говорится в проекте программы партии перед выборами в Европарламент, цитируемом изданием Welt. &quot;Наше терпение в отношении ЕС исчерпано. Поэтому мы стремимся к упорядоченному роспуску ЕС и созданию вместо него нового европейского экономического сообщества по интересам, союза европейских наций&quot;, — говорится в представленном федеральной комиссией партии проекте документа.По мнению авторов документа, ЕС и его глобалистские элиты давно отошли от первоначальных идей отцов-основателей европейского сообщества, превратив Европейский союз в "недемократическую конструкцию," привлекающую все больше насилия и "управляемую неконтролируемой бюрократией".Кроме того, "Альтернатива для Германии" хочет добиться роспуска Европейского парламента и противостоять дальнейшим ограничениям национального суверенитета в пользу ЕС. Решение же о вступлении Германии в новое европейское сообщество, созданное вместо объединения, должно, по мнению авторов документа, приниматься только на общенациональном референдуме. В состав федеральной комиссии партии, подготовившей проект документа, входят в числе прочих лидеры партии Алиса Вайдель и Тино Крупалла. Голосование по проекту программы пройдет на партийном съезде в Магдебурге в конце июля. Последние опросы показывают рост популярности партии "Альтернатива для Германии" до рекордных за время ее существования значений. Так, вышедший ранее в этом месяце опрос института YouGov показал, что за АдГ готовы проголосовать 20 процентов избирателей: на один процентный пункт больше, чем за главную партию в правящей коалиции, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Выше рейтинг только у оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) — 28 процентов.
https://ria.ru/20230618/germaniya-1878987457.html
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в мире, германия, евросоюз, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Евросоюз, Альтернатива для Германии (партия)
В Германии призвали к роспуску Евросоюза

Welt: правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" выступила за роспуск Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" выступает за контролируемый роспуск Европейского союза, говорится в проекте программы партии перед выборами в Европарламент, цитируемом изданием Welt.
«

"Наше терпение в отношении ЕС исчерпано. Поэтому мы стремимся к упорядоченному роспуску ЕС и созданию вместо него нового европейского экономического сообщества по интересам, союза европейских наций", — говорится в представленном федеральной комиссией партии проекте документа.

По мнению авторов документа, ЕС и его глобалистские элиты давно отошли от первоначальных идей отцов-основателей европейского сообщества, превратив Европейский союз в "недемократическую конструкцию," привлекающую все больше насилия и "управляемую неконтролируемой бюрократией".
Кроме того, "Альтернатива для Германии" хочет добиться роспуска Европейского парламента и противостоять дальнейшим ограничениям национального суверенитета в пользу ЕС. Решение же о вступлении Германии в новое европейское сообщество, созданное вместо объединения, должно, по мнению авторов документа, приниматься только на общенациональном референдуме.
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В состав федеральной комиссии партии, подготовившей проект документа, входят в числе прочих лидеры партии Алиса Вайдель и Тино Крупалла. Голосование по проекту программы пройдет на партийном съезде в Магдебурге в конце июля.
Последние опросы показывают рост популярности партии "Альтернатива для Германии" до рекордных за время ее существования значений. Так, вышедший ранее в этом месяце опрос института YouGov показал, что за АдГ готовы проголосовать 20 процентов избирателей: на один процентный пункт больше, чем за главную партию в правящей коалиции, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Выше рейтинг только у оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) — 28 процентов.
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