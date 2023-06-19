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Россия и Белоруссия увеличили количество рейсов между странами в два раза
Россия и Белоруссия увеличили количество рейсов между странами в два раза - РИА Новости, 19.06.2023
Россия и Белоруссия увеличили количество рейсов между странами в два раза
Россия и Белоруссия в два раза увеличили количество рейсов между странами, ограничений для авиаперелетов нет, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:35
2023-06-19T14:35
2023-06-19T14:35
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виталий савельев
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ВИТЕБСК, 19 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия в два раза увеличили количество рейсов между странами, ограничений для авиаперелетов нет, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе правительственного часа на заседании сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России. "Мы, РФ, выполняем по семи маршрутам полеты с суммарной частотой 50 рейсов в неделю. Белорусская сторона выполняет полеты по шести маршрутам с частотой 76 рейсов в неделю. Хочу подчеркнуть, что это примерно в два раза больше, чем было в прошлом сезоне, когда белорусская сторона выполняла всего 35 рейсов, а мы – 28", – сказал Савельев. Он отметил, что на данный момент нет ограничений по количеству пунктов назначения для авиаперелетов между странами, а также ограничений по назначенным авиаперевозчикам, частотам полетов и емкостям используемых типов воздушных судов.
https://ria.ru/20230616/aeroflot-1878624028.html
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новости - туризм, россия, белоруссия, виталий савельев, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Белоруссия, Виталий Савельев, Туризм
Россия и Белоруссия увеличили количество рейсов между странами в два раза
Россия и Белоруссия в два раза увеличили количество рейсов между странами
ВИТЕБСК, 19 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия в два раза увеличили количество рейсов между странами, ограничений для авиаперелетов нет, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе правительственного часа на заседании сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России.
"Мы, РФ, выполняем по семи маршрутам полеты с суммарной частотой 50 рейсов в неделю. Белорусская сторона выполняет полеты по шести маршрутам с частотой 76 рейсов в неделю. Хочу подчеркнуть, что это примерно в два раза больше, чем было в прошлом сезоне, когда белорусская сторона выполняла всего 35 рейсов, а мы – 28", – сказал Савельев.
Он отметил, что на данный момент нет ограничений по количеству пунктов назначения для авиаперелетов между странами, а также ограничений по назначенным авиаперевозчикам, частотам полетов и емкостям используемых типов воздушных судов.
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