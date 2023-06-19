https://ria.ru/20230619/ptsu-1879248918.html

МИД прокомментировал "освящение икон" с изображением Бандеры на Украине

МИД прокомментировал "освящение икон" с изображением Бандеры на Украине - РИА Новости, 19.06.2023

МИД прокомментировал "освящение икон" с изображением Бандеры на Украине

"Освящение" главой раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифанием (Думенко) икон с изображением украинских националистов Степана... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T22:00

2023-06-19T22:00

2023-06-19T22:02

россия

украина

киев

степан бандера

роман шухевич

мария захарова

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864050799_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_28f54c10136732d6e0f9e36caf571497.png

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Освящение" главой раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифанием (Думенко) икон с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича кроме как сатанизмом назвать невозможно, темные силы изобличили сами себя, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. Ранее Союз православных журналистов опубликовал на сайте сообщение о том, что глава раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифаний (Думенко) "освятил" "икону" с изображением Пресвятой Богородицы, а также украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. "Освящение" иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно. Мы долго этого ждали, и вот оно свершилось — тёмные силы изобличили сами себя", - написала Захарова.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230607/ptsu-1876716292.html

https://ria.ru/20230524/ptsu-1873863653.html

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, степан бандера, роман шухевич, мария захарова, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, православная церковь украины (пцу)