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МИД прокомментировал "освящение икон" с изображением Бандеры на Украине - РИА Новости, 19.06.2023
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22:00 19.06.2023 (обновлено: 22:02 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/ptsu-1879248918.html
МИД прокомментировал "освящение икон" с изображением Бандеры на Украине
МИД прокомментировал "освящение икон" с изображением Бандеры на Украине - РИА Новости, 19.06.2023
МИД прокомментировал "освящение икон" с изображением Бандеры на Украине
"Освящение" главой раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифанием (Думенко) икон с изображением украинских националистов Степана... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T22:00
2023-06-19T22:02
россия
украина
киев
степан бандера
роман шухевич
мария захарова
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Освящение" главой раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифанием (Думенко) икон с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича кроме как сатанизмом назвать невозможно, темные силы изобличили сами себя, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. Ранее Союз православных журналистов опубликовал на сайте сообщение о том, что глава раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифаний (Думенко) "освятил" "икону" с изображением Пресвятой Богородицы, а также украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. &quot;Освящение&quot; иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно. Мы долго этого ждали, и вот оно свершилось — тёмные силы изобличили сами себя&quot;, - написала Захарова.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230607/ptsu-1876716292.html
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россия, украина, киев, степан бандера, роман шухевич, мария захарова, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, православная церковь украины (пцу)
Россия, Украина, Киев, Степан Бандера, Роман Шухевич, Мария Захарова, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Православная церковь Украины (ПЦУ)
МИД прокомментировал "освящение икон" с изображением Бандеры на Украине

Захарова назвала "освящение икон" с изображением Бандеры и Шухевича на Украине сатанизмом

© Православна Церква України/YoutubeГлава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний
© Православна Церква України/Youtube
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Освящение" главой раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифанием (Думенко) икон с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича кроме как сатанизмом назвать невозможно, темные силы изобличили сами себя, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее Союз православных журналистов опубликовал на сайте сообщение о том, что глава раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифаний (Думенко) "освятил" "икону" с изображением Пресвятой Богородицы, а также украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.
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"Освящение" иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно. Мы долго этого ждали, и вот оно свершилось — тёмные силы изобличили сами себя", - написала Захарова.

Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
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Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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