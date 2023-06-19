МИД прокомментировал "освящение икон" с изображением Бандеры на Украине
Захарова назвала "освящение икон" с изображением Бандеры и Шухевича на Украине сатанизмом
© Православна Церква України/YoutubeГлава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний
© Православна Церква України/Youtube
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Освящение" главой раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифанием (Думенко) икон с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича кроме как сатанизмом назвать невозможно, темные силы изобличили сами себя, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее Союз православных журналистов опубликовал на сайте сообщение о том, что глава раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифаний (Думенко) "освятил" "икону" с изображением Пресвятой Богородицы, а также украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.
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"Освящение" иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно. Мы долго этого ждали, и вот оно свершилось — тёмные силы изобличили сами себя", - написала Захарова.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
* Запрещенная в России экстремистская организация