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Минобороны объяснило значительный рост заболеваемости птичьим гриппом

Минобороны объяснило значительный рост заболеваемости птичьим гриппом - РИА Новости, 19.06.2023

Минобороны объяснило значительный рост заболеваемости птичьим гриппом

Уровень заболеваемости птичьим гриппом существенно повысился в России из-за миграции с Украины инфицированных перелетных птиц, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:19

2023-06-19T11:19

2023-06-19T11:19

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уровень заболеваемости птичьим гриппом существенно повысился в России из-за миграции с Украины инфицированных перелетных птиц, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В этой связи хотел бы еще раз обратить внимание на причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов UP-8 и P-444. В ходе их реализации проводилось изучение путей миграции перелетных птиц, отбор и передача за рубеж штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, роль этих проектов в ухудшении эпизоотической обстановки на территории РФ еще предстоит оценить. "В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился", - отметил Кириллов. Он подчеркнул, что в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, а 21 регион был признан неблагополучным. Более того, на текущий момент на территории России сформировались природные резервуары и постоянно действующие эпизоотические очаги птичьего гриппа за счет передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелетным птицам, таким, как чайки, заметил начальник войск РХБЗ.

https://ria.ru/20230525/gripp-1874055841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, россия, украина, войска рхбз, ситуация в днр и лнр