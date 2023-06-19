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Минобороны объяснило значительный рост заболеваемости птичьим гриппом - РИА Новости, 19.06.2023
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11:19 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/ptitsy-1879090486.html
Минобороны объяснило значительный рост заболеваемости птичьим гриппом
Минобороны объяснило значительный рост заболеваемости птичьим гриппом - РИА Новости, 19.06.2023
Минобороны объяснило значительный рост заболеваемости птичьим гриппом
Уровень заболеваемости птичьим гриппом существенно повысился в России из-за миграции с Украины инфицированных перелетных птиц, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:19
2023-06-19T11:19
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
россия
украина
войска рхбз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уровень заболеваемости птичьим гриппом существенно повысился в России из-за миграции с Украины инфицированных перелетных птиц, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В этой связи хотел бы еще раз обратить внимание на причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов UP-8 и P-444. В ходе их реализации проводилось изучение путей миграции перелетных птиц, отбор и передача за рубеж штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, роль этих проектов в ухудшении эпизоотической обстановки на территории РФ еще предстоит оценить. "В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился", - отметил Кириллов. Он подчеркнул, что в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, а 21 регион был признан неблагополучным. Более того, на текущий момент на территории России сформировались природные резервуары и постоянно действующие эпизоотические очаги птичьего гриппа за счет передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелетным птицам, таким, как чайки, заметил начальник войск РХБЗ.
https://ria.ru/20230525/gripp-1874055841.html
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безопасность, здоровье - общество, россия, украина, войска рхбз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Войска РХБЗ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны объяснило значительный рост заболеваемости птичьим гриппом

Генерал Кириллов связал рост заболеваемости птичьим гриппом с миграцией птиц с Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВакцинация птиц против вируса "птичьего гриппа"
Вакцинация птиц против вируса птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вакцинация птиц против вируса "птичьего гриппа". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уровень заболеваемости птичьим гриппом существенно повысился в России из-за миграции с Украины инфицированных перелетных птиц, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В этой связи хотел бы еще раз обратить внимание на причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов UP-8 и P-444. В ходе их реализации проводилось изучение путей миграции перелетных птиц, отбор и передача за рубеж штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, роль этих проектов в ухудшении эпизоотической обстановки на территории РФ еще предстоит оценить.
"В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился", - отметил Кириллов. Он подчеркнул, что в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, а 21 регион был признан неблагополучным.
Более того, на текущий момент на территории России сформировались природные резервуары и постоянно действующие эпизоотические очаги птичьего гриппа за счет передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелетным птицам, таким, как чайки, заметил начальник войск РХБЗ.
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