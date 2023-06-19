https://ria.ru/20230619/proverki-1879178592.html

В России проверять бизнес будут только профильные ведомства

В России проверять бизнес будут только профильные ведомства - РИА Новости, 19.06.2023

В России проверять бизнес будут только профильные ведомства

Правительство РФ закрепит норму, что проверки бизнеса проводятся только профильными ведомствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:30

2023-06-19T15:30

2023-06-19T16:02

правительство рф

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ закрепит норму, что проверки бизнеса проводятся только профильными ведомствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ в понедельник.Во время совещания Мишустин напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме-2023, в котором президент поручил снизить излишнюю нагрузку на предпринимателей, прекратив плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде."Заменим их профилактическими мерами и закрепим в законодательстве норму о том, что проверки проводятся только профильными ведомствами", - сказал Мишустин.Также он поручил вице-премьерам проработать поручения президента, озвученные на пленарной сессии ПМЭФ, в максимально сжатые сроки и держать их исполнение на личном контроле.

https://ria.ru/20230616/biznes-1878758541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, экономика, россия, михаил мишустин