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В России проверять бизнес будут только профильные ведомства - РИА Новости, 19.06.2023
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15:30 19.06.2023 (обновлено: 16:02 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/proverki-1879178592.html
В России проверять бизнес будут только профильные ведомства
В России проверять бизнес будут только профильные ведомства - РИА Новости, 19.06.2023
В России проверять бизнес будут только профильные ведомства
Правительство РФ закрепит норму, что проверки бизнеса проводятся только профильными ведомствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:30
2023-06-19T16:02
правительство рф
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ закрепит норму, что проверки бизнеса проводятся только профильными ведомствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ в понедельник.Во время совещания Мишустин напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме-2023, в котором президент поручил снизить излишнюю нагрузку на предпринимателей, прекратив плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде."Заменим их профилактическими мерами и закрепим в законодательстве норму о том, что проверки проводятся только профильными ведомствами", - сказал Мишустин.Также он поручил вице-премьерам проработать поручения президента, озвученные на пленарной сессии ПМЭФ, в максимально сжатые сроки и держать их исполнение на личном контроле.
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правительство рф, экономика, россия, михаил мишустин
Правительство РФ, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
В России проверять бизнес будут только профильные ведомства

Мишустин: правительство закрепит норму о проверках бизнеса только профильными ведомствами

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина в овощном отделе гипермаркета
Женщина в овощном отделе гипермаркета - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина в овощном отделе гипермаркета. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ закрепит норму, что проверки бизнеса проводятся только профильными ведомствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ в понедельник.
Во время совещания Мишустин напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме-2023, в котором президент поручил снизить излишнюю нагрузку на предпринимателей, прекратив плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде.
"Заменим их профилактическими мерами и закрепим в законодательстве норму о том, что проверки проводятся только профильными ведомствами", - сказал Мишустин.
Также он поручил вице-премьерам проработать поручения президента, озвученные на пленарной сессии ПМЭФ, в максимально сжатые сроки и держать их исполнение на личном контроле.
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Правительство РФЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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