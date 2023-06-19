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В России проверять бизнес будут только профильные ведомства
В России проверять бизнес будут только профильные ведомства - РИА Новости, 19.06.2023
В России проверять бизнес будут только профильные ведомства
Правительство РФ закрепит норму, что проверки бизнеса проводятся только профильными ведомствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:30
2023-06-19T15:30
2023-06-19T16:02
правительство рф
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ закрепит норму, что проверки бизнеса проводятся только профильными ведомствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ в понедельник.Во время совещания Мишустин напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме-2023, в котором президент поручил снизить излишнюю нагрузку на предпринимателей, прекратив плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде."Заменим их профилактическими мерами и закрепим в законодательстве норму о том, что проверки проводятся только профильными ведомствами", - сказал Мишустин.Также он поручил вице-премьерам проработать поручения президента, озвученные на пленарной сессии ПМЭФ, в максимально сжатые сроки и держать их исполнение на личном контроле.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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правительство рф, экономика, россия, михаил мишустин
Правительство РФ, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
В России проверять бизнес будут только профильные ведомства
Мишустин: правительство закрепит норму о проверках бизнеса только профильными ведомствами
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ закрепит норму, что проверки бизнеса проводятся только профильными ведомствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ в понедельник.
Во время совещания Мишустин напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина
на Петербургском международном экономическом форуме-2023, в котором президент поручил снизить излишнюю нагрузку на предпринимателей, прекратив плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде.
"Заменим их профилактическими мерами и закрепим в законодательстве норму о том, что проверки проводятся только профильными ведомствами", - сказал Мишустин.
Также он поручил вице-премьерам проработать поручения президента, озвученные на пленарной сессии ПМЭФ, в максимально сжатые сроки и держать их исполнение на личном контроле.
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