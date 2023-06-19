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В Госдуму внесли проект расследования преступлений Киева против детей

В Госдуму внесли проект расследования преступлений Киева против детей - РИА Новости, 19.06.2023

В Госдуму внесли проект расследования преступлений Киева против детей

Комитет Госдумы по контролю внес проект постановления о поддержке возбуждения парламентского расследования преступлений киевского режима против... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:06

2023-06-19T17:06

2023-06-19T17:06

политика

киев

донбасс

леонид слуцкий (политик)

вячеслав володин

анна кузнецова

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю внес проект постановления о поддержке возбуждения парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних. Документ размещен в думской базе данных в понедельник. "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет... поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, выдвинутую депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", – сказано в документе. Также в проекте постановления предлагается обратиться в Совфед с предложением создать парламентскую комиссию по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних. В нем написано о необходимости утвердить состав комиссии от ГД в количестве 13 человек, среди которых председатель комитета ГД по обороне Адрей Картаполов, председатель комитета по вопросам семьи и детей Нина Останина, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Сопредседателем комиссии от Госдумы предлагается сделать вице-спикера ГД Анну Кузнецову и направить постановление в Совфед. 13 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы предложил поручить Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса.

https://ria.ru/20230511/donbass-1871030222.html

https://ria.ru/20230606/rasstrel-1876345161.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, киев, донбасс, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, анна кузнецова, госдума рф, совет федерации рф