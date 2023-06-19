https://ria.ru/20230619/primore-1879087979.html

В Приморье почти 400 сирот обеспечили жильем с начала года

В Приморье почти 400 сирот обеспечили жильем с начала года - РИА Новости, 19.06.2023

В Приморье почти 400 сирот обеспечили жильем с начала года

С начала 2023 года 392 приморца из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили свое жилье, сообщает правительство края. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:11

2023-06-19T11:11

2023-06-19T11:11

приморский край

олег кожемяко

жилье

сироты

дети

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. С начала 2023 года 392 приморца из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили свое жилье, сообщает правительство края.По данным министерства образования Приморского края, 243 человека получили квартиры из специализированного жилищного фонда, а остальные 149 – приобрели с помощью сертификатов."У 50 человек сертификаты пока на руках, еще ведется подбор жилья", – сказала зампредседателя правительства Приморского края – министр образования региона Шамонова Эльвира.Как отмечается в сообщении, вопрос обеспечения жильем детей-сирот находится на особом контроле у губернатора Приморья Олега Кожемяко. За последние пять лет сумму средств на обозначенные цели увеличили почти в 10 раз. В 2017 году она составляла 300 миллионов рублей, а в 2023 году достигла почти 3 миллиардов.В 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот было направлено 2,5 миллиарда рублей. Ключи от квартир получили 1200 человек.

https://ria.ru/20230619/soya-1879060062.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

приморский край, олег кожемяко, жилье, сироты, дети