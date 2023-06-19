В Приднестровье забеспокоились о поставках оружия Молдавии
Глава ПМР Вадим Красносельский заявил о тревоге в связи с поставками вооружений Молдавии
Вид города Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о тревоге в связи с поставками вооружений Молдавии, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Конечно, тревожит. Надо быть все-таки объективным и понимать, что ввоз вооружений связан не только с войной 1992 года. И не столько даже с Приднестровьем, сколько с общей напряженной геополитической обстановкой вокруг нас, с боевыми действиями на территории Украины", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
Вместе с тем, отметил он, в Тирасполе есть понимание, что этот процесс не остановить. "К сожалению, так: на это стоит обращать внимание... Это должно оцениваться, должно анализироваться, какие вооружения поступают – оборонительные, наступательные, летальные, нелетальные и так далее... Конечно, мы должны думать о своих вооруженных силах, о своей боеготовности и о том, как мы будем себя защищать. Мы не агрессоры, я об этом не раз говорил. Мы не угрожаем ни Украине, ни Молдове. Мы, конечно, должны себя защитить. Защитим. Такого, как было в 1992 году, не будет", - сказал глава ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.