https://ria.ru/20230619/praga-1879182640.html

Власти Праги переименовали улицу маршала Конева

Власти Праги переименовали улицу маршала Конева - РИА Новости, 19.06.2023

Власти Праги переименовали улицу маршала Конева

Улица Конева в Праге, названная так в 1947 году в честь советского маршала Ивана Конева, по решению мэрии с 1 октября будет носить имя Карела Гартига, бывшего в РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:45

2023-06-19T15:45

2023-06-19T17:26

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ПРАГА, 19 июн — РИА Новости. Улица Конева в Праге, названная так в 1947 году в честь советского маршала Ивана Конева, по решению мэрии с 1 октября будет носить имя Карела Гартига, бывшего в конце XIX века первым старостой (главой) населенного пункта Жижков, на территории которого тогда находилась улица, сообщило агентство ЧТК. "Улица Конева с 1 октября будет называться Гартиговой в честь первого старосты района Жижков. По предложению властей района Прага 3, на территории которого расположена улица, решение об этом приняло руководство мэрии Праги. Данное переименование коснется примерно пяти тысяч человек, которые в течение шести месяцев после переименования улицы смогут бесплатно обменять свои документы", — говорится в публикации.Улица Конева начинается в центральной части Праги, неподалеку от Главного вокзала, и тянется на протяжении 3,4 километра в восточном направлении. Имя советского военачальника улице присвоили в связи с тем, что части 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Конев, успешно участвовали в освобождении Праги от гитлеровцев.В последние годы вокруг имени Конева в Праге разгорелись политические баталии. В 2017 году на постамент памятника Коневу на площади Интербригады по решению властей района Прага 6 была добавлена табличка, рассказывающая о некоторых этапах биографии маршала. В частности, в ней сообщалось, что Конев возглавлял войска Варшавского договора (ОВД) в 1956 году, когда произошло подавление Венгерской революции, а затем командовал Группой советских войск в Германии, и именно в этот период, в августе 1961 года, была сооружена Берлинская стена. В августе 2019-го неизвестные вандалы облили памятник Коневу красной краской, связав свои действия с очередной годовщиной ввода войск пяти стран ОВД в Чехословакию в 1968 году. Несколько чешских активистов после этого приняли участие в очистке памятника. В конце того же месяца по распоряжению властей района Прага 6 вокруг памятника Коневу были установлены деревянные леса с брезентом. Так районные чиновники, согласно их объяснениям, хотели предотвратить дальнейшие попытки испортить памятник. Однако после того, как люди трижды пытались снять брезентовое покрытие, районные власти сочли возможным убрать леса. Одновременно руководство района приняло решение о демонтаже памятника маршалу и перемещении его в депозитарий с последующей установкой на площади Интербригады памятника Освободителям Праги.Против демонтажа памятника Коневу активно выступали представители чешской общественности, на площади несколько раз состоялись массовые митинги протеста. Тем не менее памятник военачальнику был демонтирован и отправлен в депозитарий. Произошло это под покровом темноты 3 апреля 2020 года во время действовавшего в стране из-за пандемии COVID-19 карантина. Одновременно с этим власти района Прага 3, на территории которого находится улица Конева, подняли вопрос о ее переименовании. При этом чиновники отправили проживающим или работающим на этой улице людям анкету с просьбой высказаться по поводу данной идеи. В итоге за переименование выступил 71% опрошенных.

https://ria.ru/20230530/pamyatnik-1875000268.html

https://ria.ru/20230615/uvarov-1878363470.html

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в мире, прага, чехословакия, иван конев