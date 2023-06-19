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ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 19.06.2023 (обновлено: 08:27 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/poteri-1879045672.html
ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава
ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава - РИА Новости, 19.06.2023
ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава
Украинские подразделения, пытавшееся наступать на Южнодонецком направлении в районе населенного поселка Новодонецкий, потеряли больше половины личного состава,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T05:04
2023-06-19T08:27
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинские подразделения, пытавшееся наступать на Южнодонецком направлении в районе населенного поселка Новодонецкий, потеряли больше половины личного состава, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия", — сказал офицер.Мотострелковые части сорвали две атаки противника около Новодонецкого. ВСУ потеряли танк и боевые бронированные машины.Кроме того, отражены две атаки украинских войск в направлении населенного пункта Ровнополь. Уничтожены танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и живая сила националистов.На Запорожском направлении российские бойцы пресекли попытку противника провести разведку боем в районе Чаривного. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила ВСУ.&quot;В районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошел в наступление силами до батальона при поддержке тяжелой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами. Мотострелковыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии и авиации уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и живая сила националистов&quot;, — отметил Чехов.Кроме того, армейская авиация поразила больше десятка мест скоплений живой силы противника в районах Малой Токмачки и Макаровки. При контрбатарейной борьбе уничтожена гаубица в районе Степногорска.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878992074.html
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава

Подразделения ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинские подразделения, пытавшееся наступать на Южнодонецком направлении в районе населенного поселка Новодонецкий, потеряли больше половины личного состава, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия", — сказал офицер.
Мотострелковые части сорвали две атаки противника около Новодонецкого. ВСУ потеряли танк и боевые бронированные машины.
Кроме того, отражены две атаки украинских войск в направлении населенного пункта Ровнополь. Уничтожены танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и живая сила националистов.
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Российские военные отразили атаки ВСУ в Запорожской области
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На Запорожском направлении российские бойцы пресекли попытку противника провести разведку боем в районе Чаривного. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила ВСУ.
«

"В районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошел в наступление силами до батальона при поддержке тяжелой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами. Мотострелковыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии и авиации уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и живая сила националистов", — отметил Чехов.

Кроме того, армейская авиация поразила больше десятка мест скоплений живой силы противника в районах Малой Токмачки и Макаровки. При контрбатарейной борьбе уничтожена гаубица в районе Степногорска.
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.
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Вчера, 13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраина
 
 
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