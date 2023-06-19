https://ria.ru/20230619/poteri-1879045672.html
ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава
ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава - РИА Новости, 19.06.2023
ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава
Украинские подразделения, пытавшееся наступать на Южнодонецком направлении в районе населенного поселка Новодонецкий, потеряли больше половины личного состава,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T05:04
2023-06-19T05:04
2023-06-19T08:27
специальная военная операция на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинские подразделения, пытавшееся наступать на Южнодонецком направлении в районе населенного поселка Новодонецкий, потеряли больше половины личного состава, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия", — сказал офицер.Мотострелковые части сорвали две атаки противника около Новодонецкого. ВСУ потеряли танк и боевые бронированные машины.Кроме того, отражены две атаки украинских войск в направлении населенного пункта Ровнополь. Уничтожены танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и живая сила националистов.На Запорожском направлении российские бойцы пресекли попытку противника провести разведку боем в районе Чаривного. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила ВСУ."В районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошел в наступление силами до батальона при поддержке тяжелой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами. Мотострелковыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии и авиации уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и живая сила националистов", — отметил Чехов.Кроме того, армейская авиация поразила больше десятка мест скоплений живой силы противника в районах Малой Токмачки и Макаровки. При контрбатарейной борьбе уничтожена гаубица в районе Степногорска.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878992074.html
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878991237.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава
Подразделения ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинские подразделения, пытавшееся наступать на Южнодонецком направлении в районе населенного поселка Новодонецкий, потеряли больше половины личного состава, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия", — сказал офицер.
Мотострелковые части сорвали две атаки противника около Новодонецкого. ВСУ потеряли танк и боевые бронированные машины.
Кроме того, отражены две атаки украинских войск в направлении населенного пункта Ровнополь. Уничтожены танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и живая сила националистов.
Российские военные отразили атаки ВСУ в Запорожской области
На Запорожском направлении российские бойцы пресекли попытку противника провести разведку боем в районе Чаривного. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила ВСУ.
«
"В районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошел в наступление силами до батальона при поддержке тяжелой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами. Мотострелковыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии и авиации уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и живая сила националистов", — отметил Чехов.
Кроме того, армейская авиация поразила больше десятка мест скоплений живой силы противника в районах Малой Токмачки и Макаровки. При контрбатарейной борьбе уничтожена гаубица в районе Степногорска.
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ
сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев
бросил в бой подготовленные специалистами НАТО
и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю
. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.
Российские военные отразили восемь атак на Донецком направлении