https://ria.ru/20230619/poteri-1879045672.html

ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава

ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава - РИА Новости, 19.06.2023

ВСУ потеряли при атаке под Новодонецким больше половины личного состава

Украинские подразделения, пытавшееся наступать на Южнодонецком направлении в районе населенного поселка Новодонецкий, потеряли больше половины личного состава,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T05:04

2023-06-19T05:04

2023-06-19T08:27

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинские подразделения, пытавшееся наступать на Южнодонецком направлении в районе населенного поселка Новодонецкий, потеряли больше половины личного состава, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия", — сказал офицер.Мотострелковые части сорвали две атаки противника около Новодонецкого. ВСУ потеряли танк и боевые бронированные машины.Кроме того, отражены две атаки украинских войск в направлении населенного пункта Ровнополь. Уничтожены танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и живая сила националистов.На Запорожском направлении российские бойцы пресекли попытку противника провести разведку боем в районе Чаривного. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила ВСУ."В районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошел в наступление силами до батальона при поддержке тяжелой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами. Мотострелковыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии и авиации уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и живая сила националистов", — отметил Чехов.Кроме того, армейская авиация поразила больше десятка мест скоплений живой силы противника в районах Малой Токмачки и Макаровки. При контрбатарейной борьбе уничтожена гаубица в районе Степногорска.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.

https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878992074.html

https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878991237.html

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украина