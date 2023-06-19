https://ria.ru/20230619/politseyskiy-1879192813.html

В Петербурге нетрезвый полицейский на самокате сбил ребенка

В Петербурге нетрезвый полицейский на самокате сбил ребенка - РИА Новости, 19.06.2023

В Петербурге нетрезвый полицейский на самокате сбил ребенка

Новосибирский полицейский, находясь в отпуске в Петербурге, сбил на электросамокате 8-летнего мальчика, сообщают региональные прокуратура и ГУМВД; по данным... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:15

2023-06-19T16:15

2023-06-19T16:15

происшествия

санкт-петербург

колпино

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК/С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новосибирский полицейский, находясь в отпуске в Петербурге, сбил на электросамокате 8-летнего мальчика, сообщают региональные прокуратура и ГУМВД; по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, самокатчик был нетрезв. "Установлено, что 17 июня 2023 года на ул. Пролетарской в Колпино водитель электросамоката на скорости наехал на 8-летнего мальчика. Ребенку потребовалась помощь медиков", - говорится в сообщении прокуратуры. Выяснением обстоятельств занимается прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга; ведомство также контролирует результаты процессуальной проверки по факту ДТП. Как сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, установлено, что за рулем самоката находился дежурный изолятора временного содержания ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области, который находится в очередном отпуске в Петербурге. "Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен по отрицательным основаниям", - уточнили в ГУМВД. Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, водитель самоката был отправлен на медосвидетельствование. "У него обнаружили 0,292 мг/л алкоголя в крови, или примерно 0,6 промилле", - добавил собеседник агентства. В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области журналистам сообщили, что по факту происшествия в Санкт-Петербурге с участием сотрудника полиции из Новосибирской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой "будет принято решение о дальнейшем пребывании сотрудника на службе в органах внутренних дел".

https://ria.ru/20230610/elektrosamokat-1877365930.html

https://ria.ru/20230602/elektrosamokat-1875702190.html

санкт-петербург

колпино

новосибирская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, колпино, новосибирская область