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В Петербурге нетрезвый полицейский на самокате сбил ребенка - РИА Новости, 19.06.2023
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16:15 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/politseyskiy-1879192813.html
В Петербурге нетрезвый полицейский на самокате сбил ребенка
В Петербурге нетрезвый полицейский на самокате сбил ребенка - РИА Новости, 19.06.2023
В Петербурге нетрезвый полицейский на самокате сбил ребенка
Новосибирский полицейский, находясь в отпуске в Петербурге, сбил на электросамокате 8-летнего мальчика, сообщают региональные прокуратура и ГУМВД; по данным... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:15
2023-06-19T16:15
происшествия
санкт-петербург
колпино
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК/С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новосибирский полицейский, находясь в отпуске в Петербурге, сбил на электросамокате 8-летнего мальчика, сообщают региональные прокуратура и ГУМВД; по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, самокатчик был нетрезв. "Установлено, что 17 июня 2023 года на ул. Пролетарской в Колпино водитель электросамоката на скорости наехал на 8-летнего мальчика. Ребенку потребовалась помощь медиков", - говорится в сообщении прокуратуры. Выяснением обстоятельств занимается прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга; ведомство также контролирует результаты процессуальной проверки по факту ДТП. Как сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, установлено, что за рулем самоката находился дежурный изолятора временного содержания ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области, который находится в очередном отпуске в Петербурге. "Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен по отрицательным основаниям", - уточнили в ГУМВД. Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, водитель самоката был отправлен на медосвидетельствование. "У него обнаружили 0,292 мг/л алкоголя в крови, или примерно 0,6 промилле", - добавил собеседник агентства. В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области журналистам сообщили, что по факту происшествия в Санкт-Петербурге с участием сотрудника полиции из Новосибирской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой "будет принято решение о дальнейшем пребывании сотрудника на службе в органах внутренних дел".
https://ria.ru/20230610/elektrosamokat-1877365930.html
https://ria.ru/20230602/elektrosamokat-1875702190.html
санкт-петербург
колпино
новосибирская область
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происшествия, санкт-петербург, колпино, новосибирская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпино, Новосибирская область
В Петербурге нетрезвый полицейский на самокате сбил ребенка

В Петербурге новосибирский полицейский сбил на электросамокате восьмилетнего мальчика

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭлектросамокат на улице города
Электросамокат на улице города - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Электросамокат на улице города. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК/С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новосибирский полицейский, находясь в отпуске в Петербурге, сбил на электросамокате 8-летнего мальчика, сообщают региональные прокуратура и ГУМВД; по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, самокатчик был нетрезв.
«
"Установлено, что 17 июня 2023 года на ул. Пролетарской в Колпино водитель электросамоката на скорости наехал на 8-летнего мальчика. Ребенку потребовалась помощь медиков", - говорится в сообщении прокуратуры.
Выяснением обстоятельств занимается прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга; ведомство также контролирует результаты процессуальной проверки по факту ДТП.
Как сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, установлено, что за рулем самоката находился дежурный изолятора временного содержания ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области, который находится в очередном отпуске в Петербурге.
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«
"Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен по отрицательным основаниям", - уточнили в ГУМВД.
Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, водитель самоката был отправлен на медосвидетельствование. "У него обнаружили 0,292 мг/л алкоголя в крови, или примерно 0,6 промилле", - добавил собеседник агентства.
В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области журналистам сообщили, что по факту происшествия в Санкт-Петербурге с участием сотрудника полиции из Новосибирской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой "будет принято решение о дальнейшем пребывании сотрудника на службе в органах внутренних дел".
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