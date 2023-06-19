https://ria.ru/20230619/podzhog-1879062166.html

Неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне в Москве

Неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне в Москве - РИА Новости, 19.06.2023

Неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне в Москве

Неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве, сейчас поезда ходят по расписанию, сообщили РИА... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:36

2023-06-19T09:36

2023-06-19T16:00

происшествия

москва

ржд

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве, сейчас поезда ходят по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня ночью на перегоне Варшавская — Дербеневская Павелецкого направления неизвестными лицами был совершен поджог трех релейных шкафов. В настоящее время поезда Павелецкого направления введены в график и курсируют по расписанию", — сказали агентству представители МЖД.Там добавили, что на месте продолжают работать ремонтные бригады. В конце мая аналогичное происшествие произошло на участке железной дороги на юго-востоке Москвы, а на прошлой неделе — на перегоне Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230525/podzhog-1874098032.html

https://ria.ru/20230525/shkaf-1874186660.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, ржд