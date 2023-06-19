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Неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне в Москве - РИА Новости, 19.06.2023
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09:36 19.06.2023 (обновлено: 16:00 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/podzhog-1879062166.html
Неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне в Москве
Неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне в Москве - РИА Новости, 19.06.2023
Неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне в Москве
Неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве, сейчас поезда ходят по расписанию, сообщили РИА... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:36
2023-06-19T16:00
происшествия
москва
ржд
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве, сейчас поезда ходят по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня ночью на перегоне Варшавская — Дербеневская Павелецкого направления неизвестными лицами был совершен поджог трех релейных шкафов. В настоящее время поезда Павелецкого направления введены в график и курсируют по расписанию", — сказали агентству представители МЖД.Там добавили, что на месте продолжают работать ремонтные бригады. В конце мая аналогичное происшествие произошло на участке железной дороги на юго-востоке Москвы, а на прошлой неделе — на перегоне Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230525/podzhog-1874098032.html
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происшествия, москва, ржд
Происшествия, Москва, РЖД
Неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне в Москве

Неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне Павелецкого направления в Москве

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве, сейчас поезда ходят по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
"Сегодня ночью на перегоне Варшавская — Дербеневская Павелецкого направления неизвестными лицами был совершен поджог трех релейных шкафов. В настоящее время поезда Павелецкого направления введены в график и курсируют по расписанию", — сказали агентству представители МЖД.
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Там добавили, что на месте продолжают работать ремонтные бригады.
В конце мая аналогичное происшествие произошло на участке железной дороги на юго-востоке Москвы, а на прошлой неделе — на перегоне Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге.
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