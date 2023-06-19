https://ria.ru/20230619/podderzhka-1879244079.html

Дания заявила о намерении увеличить военную поддержку Украины

Дания заявила о намерении увеличить военную поддержку Украины - РИА Новости, 19.06.2023

Дания заявила о намерении увеличить военную поддержку Украины

Власти Дании увеличат военную поддержку Украины до 3,2 миллиарда долларов в период с 2023 по 2028 год, следует из заявления министерства обороны королевства. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T21:01

2023-06-19T21:01

2023-06-19T21:01

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти Дании увеличат военную поддержку Украины до 3,2 миллиарда долларов в период с 2023 по 2028 год, следует из заявления министерства обороны королевства. "Правительство и подавляющее большинство в парламенте договорились увеличить военную поддержку Украины в рамках Украинского фонда в общей сложности до 21,9 миллиарда крон (3,2 миллиарда долларов - ред.) в 2023-2028 годах", - говорится в заявлении. В ведомстве уточнили, что военная помощь "будет представлять собой прямую поддержку в виде оружия, другой военной техники, оборудования для чрезвычайных ситуаций и учебных операций". В середине июня Дания и Нидерланды заключили контракт на поставку Украине 14 немецких танков Leopard 2. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, дания, сергей лавров, дмитрий песков, нато