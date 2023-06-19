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Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает солдат - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 19.06.2023 (обновлено: 20:03 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/plennyy-1879238620.html
Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает солдат
Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает солдат - РИА Новости, 19.06.2023
Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает солдат
Пленный украинский солдат рассказал, что командиры ВСУ скрывают реальную информацию о российских позициях на запорожском направлении и обманывают подразделения. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T20:02
2023-06-19T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Пленный украинский солдат рассказал, что командиры ВСУ скрывают реальную информацию о российских позициях на запорожском направлении и обманывают подразделения. "Если мы заранее знаем, что там сидит рота, то отделение ее не пойдет штурмовать. Если сказать, что там сидит рота (в одном укрепрайоне), а их там пять, то никто не пойдет штурмовать, начнется паника. &lt;...&gt; Говорят, что там четыре-пять человек осталось после артподготовки, а по факту мы узнаем, что там от 100 до 120 человек", - сказал он журналистам
украина
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ
Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, украина, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает солдат
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Пленный украинский солдат рассказал, что командиры ВСУ скрывают реальную информацию о российских позициях на запорожском направлении и обманывают подразделения.
2023-06-19T20:02
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Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает солдат

Пленный: командование ВСУ обманывает солдат перед штурмом на Запорожском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Пленный украинский солдат рассказал, что командиры ВСУ скрывают реальную информацию о российских позициях на запорожском направлении и обманывают подразделения.
«
"Если мы заранее знаем, что там сидит рота, то отделение ее не пойдет штурмовать. Если сказать, что там сидит рота (в одном укрепрайоне), а их там пять, то никто не пойдет штурмовать, начнется паника. <...> Говорят, что там четыре-пять человек осталось после артподготовки, а по факту мы узнаем, что там от 100 до 120 человек", - сказал он журналистам
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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