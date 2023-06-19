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Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает солдат

Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает солдат - РИА Новости, 19.06.2023

Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает солдат

Пленный украинский солдат рассказал, что командиры ВСУ скрывают реальную информацию о российских позициях на запорожском направлении и обманывают подразделения. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T20:02

2023-06-19T20:02

2023-06-19T20:03

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Пленный украинский солдат рассказал, что командиры ВСУ скрывают реальную информацию о российских позициях на запорожском направлении и обманывают подразделения. "Если мы заранее знаем, что там сидит рота, то отделение ее не пойдет штурмовать. Если сказать, что там сидит рота (в одном укрепрайоне), а их там пять, то никто не пойдет штурмовать, начнется паника. <...> Говорят, что там четыре-пять человек осталось после артподготовки, а по факту мы узнаем, что там от 100 до 120 человек", - сказал он журналистам

украина

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ 2023-06-19T20:02 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, украина, видео