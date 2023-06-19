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Среди командиров ВСУ мало кадровых военных, заявил украинский пленный - РИА Новости, 19.06.2023
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19:04 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/plennyy-1879231667.html
Среди командиров ВСУ мало кадровых военных, заявил украинский пленный
Среди командиров ВСУ мало кадровых военных, заявил украинский пленный - РИА Новости, 19.06.2023
Среди командиров ВСУ мало кадровых военных, заявил украинский пленный
Среди полевых командиров украинских войск на запорожском направлении мало кадровых военных, они не компетентны, рассказал журналистам попавший в плен несколько... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T19:04
2023-06-19T19:04
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Среди полевых командиров украинских войск на запорожском направлении мало кадровых военных, они не компетентны, рассказал журналистам попавший в плен несколько дней назад солдат ВСУ. "Не знаю, как высшее руководство, чем руководствуется, но наши крайне некомпетентны, очень мало военных. &lt;…&gt; Не умеют людей мотивировать, не заботятся, не выполняют то, что говорят. Если говорят, что будет завтра артподдержка, то она должна быть, а не так, что пять мин упало – и всё", – сказал он.
украина
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Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ
Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ
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в мире, вооруженные силы украины, украина, видео
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Среди командиров ВСУ мало кадровых военных, заявил украинский пленный
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Среди полевых командиров украинских войск на запорожском направлении мало кадровых военных, они не компетентны, рассказал журналистам попавший в плен несколько дней назад солдат ВСУ.
2023-06-19T19:04
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PT2M48S
Среди командиров ВСУ мало кадровых военных, заявил украинский пленный

Украинский пленный: среди полевых командиров ВСУ мало кадровых военных, они не компетентны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Среди полевых командиров украинских войск на запорожском направлении мало кадровых военных, они не компетентны, рассказал журналистам попавший в плен несколько дней назад солдат ВСУ.
«
"Не знаю, как высшее руководство, чем руководствуется, но наши крайне некомпетентны, очень мало военных. <…> Не умеют людей мотивировать, не заботятся, не выполняют то, что говорят. Если говорят, что будет завтра артподдержка, то она должна быть, а не так, что пять мин упало – и всё", – сказал он.
 
В миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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