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Среди командиров ВСУ мало кадровых военных, заявил украинский пленный

Среди командиров ВСУ мало кадровых военных, заявил украинский пленный - РИА Новости, 19.06.2023

Среди командиров ВСУ мало кадровых военных, заявил украинский пленный

Среди полевых командиров украинских войск на запорожском направлении мало кадровых военных, они не компетентны, рассказал журналистам попавший в плен несколько... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T19:04

2023-06-19T19:04

2023-06-19T19:04

в мире

вооруженные силы украины

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Среди полевых командиров украинских войск на запорожском направлении мало кадровых военных, они не компетентны, рассказал журналистам попавший в плен несколько дней назад солдат ВСУ. "Не знаю, как высшее руководство, чем руководствуется, но наши крайне некомпетентны, очень мало военных. <…> Не умеют людей мотивировать, не заботятся, не выполняют то, что говорят. Если говорят, что будет завтра артподдержка, то она должна быть, а не так, что пять мин упало – и всё", – сказал он.

украина

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ 2023-06-19T19:04 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, украина, видео