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Пленный украинский военный рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки

Пленный украинский военный рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки - РИА Новости, 19.06.2023

Пленный украинский военный рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки

Боец ВСУ, попавший несколько дней назад в плен на Ореховском направлении линии соприкосновения в Запорожской области, рассказал журналистам, что подразделения... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:15

2023-06-19T18:15

2023-06-19T18:54

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Боец ВСУ, попавший несколько дней назад в плен на Ореховском направлении линии соприкосновения в Запорожской области, рассказал журналистам, что подразделения боевиков идут на штурм позиций Вооруженных сил России практически без артиллерийской поддержки. "Чистили посадки от мин, подготавливали... Это все посадочная война, там далеко не зайдешь: в каждой посадке стоит, по-любому, какой-то наблюдатель. Так совпало, что выехало два "Леопарда" из... то ли 47-я, то ли 25-я... Не знаю... Они отработали посадку, а потом уже заезжали наши… Начали зачищать посадку, то есть пехотная работа. А артподготовки как таковой... обещали, но особо не было. Причем, когда говорят, откуда стреляют, но помощи я особо не ощущал, когда доводят ориентиры, откуда огонь, но "ответки" нет", - заявил пленный солдат ВСУ.

https://ria.ru/20230619/general-1879202474.html

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Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ 2023-06-19T18:15 true PT2M48S

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запорожская область, вооруженные силы украины, в мире, украина