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Пленный украинский военный рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 19.06.2023 (обновлено: 18:54 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/plennyy-1879220147.html
Пленный украинский военный рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки
Пленный украинский военный рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки - РИА Новости, 19.06.2023
Пленный украинский военный рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки
Боец ВСУ, попавший несколько дней назад в плен на Ореховском направлении линии соприкосновения в Запорожской области, рассказал журналистам, что подразделения... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:15
2023-06-19T18:54
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Боец ВСУ, попавший несколько дней назад в плен на Ореховском направлении линии соприкосновения в Запорожской области, рассказал журналистам, что подразделения боевиков идут на штурм позиций Вооруженных сил России практически без артиллерийской поддержки. "Чистили посадки от мин, подготавливали... Это все посадочная война, там далеко не зайдешь: в каждой посадке стоит, по-любому, какой-то наблюдатель. Так совпало, что выехало два "Леопарда" из... то ли 47-я, то ли 25-я... Не знаю... Они отработали посадку, а потом уже заезжали наши… Начали зачищать посадку, то есть пехотная работа. А артподготовки как таковой... обещали, но особо не было. Причем, когда говорят, откуда стреляют, но помощи я особо не ощущал, когда доводят ориентиры, откуда огонь, но "ответки" нет", - заявил пленный солдат ВСУ.
https://ria.ru/20230619/general-1879202474.html
запорожская область
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Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ
Пленный боец об отсутствии артиллерийской поддержки у наступающих подразделений ВСУ
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запорожская область, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Пленный украинский военный рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки

Пленный боец ВСУ рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки при наступлении

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Боец ВСУ, попавший несколько дней назад в плен на Ореховском направлении линии соприкосновения в Запорожской области, рассказал журналистам, что подразделения боевиков идут на штурм позиций Вооруженных сил России практически без артиллерийской поддержки.
"Чистили посадки от мин, подготавливали... Это все посадочная война, там далеко не зайдешь: в каждой посадке стоит, по-любому, какой-то наблюдатель. Так совпало, что выехало два "Леопарда" из... то ли 47-я, то ли 25-я... Не знаю... Они отработали посадку, а потом уже заезжали наши… Начали зачищать посадку, то есть пехотная работа. А артподготовки как таковой... обещали, но особо не было. Причем, когда говорят, откуда стреляют, но помощи я особо не ощущал, когда доводят ориентиры, откуда огонь, но "ответки" нет", - заявил пленный солдат ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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