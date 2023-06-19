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Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/plen-1879087856.html
Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен в Запорожской области, сообщил Рогов
Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 19.06.2023
Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен в Запорожской области, сообщил Рогов
В Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:11
2023-06-19T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. В Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Если в начале контрнаступления были единичные случаи сдачи в плен, то теперь это постоянные. Это десятки людей ежедневно. Люди используют шанс остаться в живых и больше не воевать за кровавый режим Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, украинские военные сдаются в ходе боевых бедствий, так как осознают, что обречены, а также намерено портят военную технику, лишь бы не идти в бой. Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ, поставленных задач ни на одном из участков боевых действий Киеву достичь не удалось, констатировал он.
https://ria.ru/20230618/komandiry-1878954873.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен в Запорожской области, сообщил Рогов

Рогов заявил о росте числа случаев сдачи украинских военных в плен в Запорожской области

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. В Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Если в начале контрнаступления были единичные случаи сдачи в плен, то теперь это постоянные. Это десятки людей ежедневно. Люди используют шанс остаться в живых и больше не воевать за кровавый режим Зеленского", - сказал Рогов.
По его словам, украинские военные сдаются в ходе боевых бедствий, так как осознают, что обречены, а также намерено портят военную технику, лишь бы не идти в бой.
Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ, поставленных задач ни на одном из участков боевых действий Киеву достичь не удалось, констатировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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