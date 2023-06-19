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Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен в Запорожской области, сообщил Рогов

Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 19.06.2023

Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен в Запорожской области, сообщил Рогов

В Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:11

2023-06-19T11:11

2023-06-19T11:11

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. В Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Если в начале контрнаступления были единичные случаи сдачи в плен, то теперь это постоянные. Это десятки людей ежедневно. Люди используют шанс остаться в живых и больше не воевать за кровавый режим Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, украинские военные сдаются в ходе боевых бедствий, так как осознают, что обречены, а также намерено портят военную технику, лишь бы не идти в бой. Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ, поставленных задач ни на одном из участков боевых действий Киеву достичь не удалось, констатировал он.

https://ria.ru/20230618/komandiry-1878954873.html

запорожская область

украина

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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина