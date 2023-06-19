https://ria.ru/20230619/peskov-1879115463.html
У Москвы и Минска много недругов, заявил Песков
У Москвы и Минска много недругов, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2023
У Москвы и Минска много недругов, заявил Песков
Россия и Белоруссия имеют очень много недругов и даже врагов, которые готовы покуситься на их стабильность, Москва и Минск исполнены решимости противостоять... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:45
2023-06-19T12:45
2023-06-19T12:45
в мире
белоруссия
москва
минск
александр лукашенко
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия имеют очень много недругов и даже врагов, которые готовы покуситься на их стабильность, Москва и Минск исполнены решимости противостоять этим попыткам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение The Times о том, что вынужденные покинуть страну граждане Белоруссии проходят в Польше подготовку, чтобы свергнуть президента республики Александра Лукашенко."Каких-то конкретных данных нет, мне трудно сказать, о чем именно там идет речь. Очевидным остается одно – то, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. И, конечно, среди них есть те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность: и на стабильность Белоруссии, на стабильность в РФ. Естественно и Белоруссия, и мы, и мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221222/rossiya-1840589426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, москва, минск, александр лукашенко, дмитрий песков
В мире, Белоруссия, Москва, Минск, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков
У Москвы и Минска много недругов, заявил Песков
Песков: Москва и Минск имеют много недругов, готовых покуситься на стабильность двух стран
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия имеют очень много недругов и даже врагов, которые готовы покуситься на их стабильность, Москва и Минск исполнены решимости противостоять этим попыткам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение The Times о том, что вынужденные покинуть страну граждане Белоруссии проходят в Польше подготовку, чтобы свергнуть президента республики Александра Лукашенко.
"Каких-то конкретных данных нет, мне трудно сказать, о чем именно там идет речь. Очевидным остается одно – то, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. И, конечно, среди них есть те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность: и на стабильность Белоруссии, на стабильность в РФ. Естественно и Белоруссия, и мы, и мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам", - сказал Песков.
Сенатор призвал Россию давать отпор деятельности недругов