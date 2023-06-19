https://ria.ru/20230619/pensionerka-1879110718.html

Пенсионерка из Сочи отправляет часть пенсии бойцам в зоне спецоперации

Пенсионерка из Сочи отправляет часть пенсии бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 19.06.2023

Пенсионерка из Сочи отправляет часть пенсии бойцам в зоне спецоперации

Пенсионерка из Сочи Любовь Левадняя, инвалид второй группы, которая пережила онкологию и страдает сахарным диабетом, с каждой пенсии отправляет часть денег... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:26

2023-06-19T12:26

2023-06-19T12:26

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сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 19 июн - РИА Новости. Пенсионерка из Сочи Любовь Левадняя, инвалид второй группы, которая пережила онкологию и страдает сахарным диабетом, с каждой пенсии отправляет часть денег бойцам, находящимся в зонах специальной военной операции и пишет им письма поддержки. Левадняя родилась в Республике Адыгея в 1951 году, в Сочи она живет продолжительное время. С 1976 году женщине поставили инвалидность второй группы, она переболела онкологией, у нее также диагностированы сахарный диабет второго типа. Сейчас Левадняя вынуждена находиться на амбулаторном лечении и обеспечивать себя лекарствами каждый месяц. Как рассказала агентству Левадняя, оказывать помощь новым регионам России она старается в промежутках между посещением врачей. Женщина не только собирает деньги, но организует сбор гуманитарного груза, пишет письма поддержки бойцам в новых регионах, собирает продукты. "Почему я пришла к тому выводу, что нужно помогать? Да, нужно помогать, потому что очень много с Кубани, очень много из России, очень много из Сочи детей, внуки, считай, ушли (в зону СВО - ред.). Мне жалко наш российский народ. Сейчас я из 14 тысяч пенсии три-четыре отправляю на фронт. Бывает больше, бывает чуть меньше, еженедельно 100-200 рублей", - сказала Левадняя. Участникам специальной военной операции также отправляются влажные салфетки, полотенца, кофе, белье, варенье из фейхоа, добавила она. Женщина в составе группы волонтеров "Мы Vместе Сочи" собирает посылки и отправляет по назначению. Бытовые трудности и болезнь, по словам Левадней, не мешают ей оказывать помощь и призывать к этому других. Совместными усилиями с участием активистки сочинцы собирают не только продукты и деньги, но и необходимые для спецоперации вещи. "Собирали средства на обмундирование, балаклавы, шапки, сапоги, перчатки, на квадрокоптеры, тепловизоры, все, что ребята заказывают оттуда - с фронта. У нас на данный момент около двадцати запросов, которые мы выполняем по мере возможности, выбираем, покупаем", - сказала Левадняя. Она отметила, что жители курорта, знакомые пенсионерки охотно отзываются на просьбы о помощи участникам СВО. "И конечно, я не остаюсь равнодушна ко всему окружающему. Для меня очень близко то, что сейчас происходит на Украине", - заключила Левадняя, заявив, что сейчас совместно с волонтерами готовится к очередному сбору гуманитарного груза из Сочи в зону СВО.

https://ria.ru/20230619/sbory-1879088229.html

https://ria.ru/20230615/pomosch-1878235427.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, сочи, краснодарский край