https://ria.ru/20230619/pavodok-1879048171.html

Участок магаданской трассы Палатка-Кулу-Нексикан закрыли из-за паводка

Участок магаданской трассы Палатка-Кулу-Нексикан закрыли из-за паводка - РИА Новости, 19.06.2023

Участок магаданской трассы Палатка-Кулу-Нексикан закрыли из-за паводка

Дорожники в понедельник закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан в Магаданской области со 146 по 151 километры из-за подмывания дорожного полотна,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T06:46

2023-06-19T06:46

2023-06-19T06:55

магаданская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113576/24/1135762458_0:324:3030:2028_1920x0_80_0_0_eddf853599f902323e0c8452e00b22f1.jpg

МАГАДАН, 19 июн - РИА Новости. Дорожники в понедельник закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан в Магаданской области со 146 по 151 километры из-за подмывания дорожного полотна, написал в своем телеграмм-канале министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Сиорпас. "Сообщаю, что в результате обильного выпадения осадков произошло подмывание дорожного полотна и выхода воды на проезжую часть, в связи с чем полностью прекращено движение всех видов транспортных средств с 146 по 151 километры автомобильной дороги Палатка — Кулу — Нексикан. Как только ситуация с водой стабилизируется, спецтехника незамедлительно приступит к выполнению работ. Прошу всех автолюбителей воздержаться от поездок по направлению", - написал Сиорпас.

https://ria.ru/20230519/pavodok-1872862058.html

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магаданская область