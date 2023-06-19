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Участок магаданской трассы Палатка-Кулу-Нексикан закрыли из-за паводка - РИА Новости, 19.06.2023
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06:46 19.06.2023 (обновлено: 06:55 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/pavodok-1879048171.html
Участок магаданской трассы Палатка-Кулу-Нексикан закрыли из-за паводка
Участок магаданской трассы Палатка-Кулу-Нексикан закрыли из-за паводка - РИА Новости, 19.06.2023
Участок магаданской трассы Палатка-Кулу-Нексикан закрыли из-за паводка
Дорожники в понедельник закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан в Магаданской области со 146 по 151 километры из-за подмывания дорожного полотна,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T06:46
2023-06-19T06:55
магаданская область
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МАГАДАН, 19 июн - РИА Новости. Дорожники в понедельник закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан в Магаданской области со 146 по 151 километры из-за подмывания дорожного полотна, написал в своем телеграмм-канале министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Сиорпас. "Сообщаю, что в результате обильного выпадения осадков произошло подмывание дорожного полотна и выхода воды на проезжую часть, в связи с чем полностью прекращено движение всех видов транспортных средств с 146 по 151 километры автомобильной дороги Палатка — Кулу — Нексикан. Как только ситуация с водой стабилизируется, спецтехника незамедлительно приступит к выполнению работ. Прошу всех автолюбителей воздержаться от поездок по направлению", - написал Сиорпас.
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магаданская область
Магаданская область
Участок магаданской трассы Палатка-Кулу-Нексикан закрыли из-за паводка

Движение на магаданской трассе Палатка-Кулу-Нексикан перекрыли из-за паводка

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкВид на город Магадан и бухту Нагаево
Вид на город Магадан и бухту Нагаево - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Вид на город Магадан и бухту Нагаево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 19 июн - РИА Новости. Дорожники в понедельник закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан в Магаданской области со 146 по 151 километры из-за подмывания дорожного полотна, написал в своем телеграмм-канале министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Сиорпас.
"Сообщаю, что в результате обильного выпадения осадков произошло подмывание дорожного полотна и выхода воды на проезжую часть, в связи с чем полностью прекращено движение всех видов транспортных средств с 146 по 151 километры автомобильной дороги Палатка — Кулу — Нексикан. Как только ситуация с водой стабилизируется, спецтехника незамедлительно приступит к выполнению работ. Прошу всех автолюбителей воздержаться от поездок по направлению", - написал Сиорпас.
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