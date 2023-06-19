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В Приморье планируют создать международный торгово-промышленный парк - РИА Новости, 19.06.2023
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03:33 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/park-1879043456.html
В Приморье планируют создать международный торгово-промышленный парк
В Приморье планируют создать международный торгово-промышленный парк - РИА Новости, 19.06.2023
В Приморье планируют создать международный торгово-промышленный парк
Торгово-промышленный парк, где будет представлена продукция России, Китая и КНДР, планируется создать в Приморье, сообщает правительство российского региона. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T03:33
2023-06-19T03:33
китай
приморский край
россия
олег кожемяко
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Торгово-промышленный парк, где будет представлена продукция России, Китая и КНДР, планируется создать в Приморье, сообщает правительство российского региона. "Торгово-промышленный парк продукции России, Китая и Северной Кореи планируют создать на территории Приморского края. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на встрече с первым секретарем комитета КПК Яньбянь-Корейского автономного округа (ЯКАО) Ху Цзяфу во время рабочей поездки в Яньцзи", - говорится в сообщении. По словам Кожемяко, создание такого парка даст стимул развитию трехстороннего международного сотрудничества. "Уверен, что КНДР после снятия ковидных ограничений активно включится в эти процессы со своими большими трудовыми ресурсами", – приводятся слова Кожемяко. Также на встрече поднимались вопросы участия китайских компаний в строительстве в Приморье автодорог, создания логистической зоны, открытие безвизового, группового туризма, внедрение электронных виз. Ху Цзяфу выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве между регионами. Яньбянь-Корейский автономный округ граничит с Хасанским муниципальным округом Приморского края. Приморская делегация под руководством Олега Кожемяко посетила Китай, он принимал участие в 32 Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, проводил встречи с руководством провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, китайскими инвесторами, работал в провинции Цзилинь.
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китай, приморский край, россия, олег кожемяко, экономика
Китай, Приморский край, Россия, Олег Кожемяко, Экономика
В Приморье планируют создать международный торгово-промышленный парк

В Приморье планируют создать торгово-промышленный парк для продукции из России, КНР и КНДР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Торгово-промышленный парк, где будет представлена продукция России, Китая и КНДР, планируется создать в Приморье, сообщает правительство российского региона.
«
"Торгово-промышленный парк продукции России, Китая и Северной Кореи планируют создать на территории Приморского края. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на встрече с первым секретарем комитета КПК Яньбянь-Корейского автономного округа (ЯКАО) Ху Цзяфу во время рабочей поездки в Яньцзи", - говорится в сообщении.
По словам Кожемяко, создание такого парка даст стимул развитию трехстороннего международного сотрудничества.
"Уверен, что КНДР после снятия ковидных ограничений активно включится в эти процессы со своими большими трудовыми ресурсами", – приводятся слова Кожемяко.
Также на встрече поднимались вопросы участия китайских компаний в строительстве в Приморье автодорог, создания логистической зоны, открытие безвизового, группового туризма, внедрение электронных виз. Ху Цзяфу выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве между регионами.
Яньбянь-Корейский автономный округ граничит с Хасанским муниципальным округом Приморского края.
Приморская делегация под руководством Олега Кожемяко посетила Китай, он принимал участие в 32 Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, проводил встречи с руководством провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, китайскими инвесторами, работал в провинции Цзилинь.
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КитайПриморский крайРоссияОлег КожемякоЭкономика
 
 
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