https://ria.ru/20230619/park-1879043456.html

В Приморье планируют создать международный торгово-промышленный парк

В Приморье планируют создать международный торгово-промышленный парк - РИА Новости, 19.06.2023

В Приморье планируют создать международный торгово-промышленный парк

Торгово-промышленный парк, где будет представлена продукция России, Китая и КНДР, планируется создать в Приморье, сообщает правительство российского региона. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T03:33

2023-06-19T03:33

2023-06-19T03:33

китай

приморский край

россия

олег кожемяко

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Торгово-промышленный парк, где будет представлена продукция России, Китая и КНДР, планируется создать в Приморье, сообщает правительство российского региона. "Торгово-промышленный парк продукции России, Китая и Северной Кореи планируют создать на территории Приморского края. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на встрече с первым секретарем комитета КПК Яньбянь-Корейского автономного округа (ЯКАО) Ху Цзяфу во время рабочей поездки в Яньцзи", - говорится в сообщении. По словам Кожемяко, создание такого парка даст стимул развитию трехстороннего международного сотрудничества. "Уверен, что КНДР после снятия ковидных ограничений активно включится в эти процессы со своими большими трудовыми ресурсами", – приводятся слова Кожемяко. Также на встрече поднимались вопросы участия китайских компаний в строительстве в Приморье автодорог, создания логистической зоны, открытие безвизового, группового туризма, внедрение электронных виз. Ху Цзяфу выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве между регионами. Яньбянь-Корейский автономный округ граничит с Хасанским муниципальным округом Приморского края. Приморская делегация под руководством Олега Кожемяко посетила Китай, он принимал участие в 32 Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, проводил встречи с руководством провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, китайскими инвесторами, работал в провинции Цзилинь.

https://ria.ru/20230317/kitay-1858538115.html

китай

приморский край

россия

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китай, приморский край, россия, олег кожемяко, экономика