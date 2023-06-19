В Приморье планируют создать международный торгово-промышленный парк
В Приморье планируют создать торгово-промышленный парк для продукции из России, КНР и КНДР
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Торгово-промышленный парк, где будет представлена продукция России, Китая и КНДР, планируется создать в Приморье, сообщает правительство российского региона.
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"Торгово-промышленный парк продукции России, Китая и Северной Кореи планируют создать на территории Приморского края. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на встрече с первым секретарем комитета КПК Яньбянь-Корейского автономного округа (ЯКАО) Ху Цзяфу во время рабочей поездки в Яньцзи", - говорится в сообщении.
По словам Кожемяко, создание такого парка даст стимул развитию трехстороннего международного сотрудничества.
"Уверен, что КНДР после снятия ковидных ограничений активно включится в эти процессы со своими большими трудовыми ресурсами", – приводятся слова Кожемяко.
Также на встрече поднимались вопросы участия китайских компаний в строительстве в Приморье автодорог, создания логистической зоны, открытие безвизового, группового туризма, внедрение электронных виз. Ху Цзяфу выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве между регионами.
Яньбянь-Корейский автономный округ граничит с Хасанским муниципальным округом Приморского края.
Приморская делегация под руководством Олега Кожемяко посетила Китай, он принимал участие в 32 Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, проводил встречи с руководством провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, китайскими инвесторами, работал в провинции Цзилинь.