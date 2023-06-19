В Венгрии открыли восстановленный памятник советским воинам
В Венгрии открыли памятник советским воинам, установку которого согласовывали 11 лет
Ситуация в Венгрии. Архивное фото
ЧАКБЕРЕНЬ (Венгрия), 19 июн - РИА Новости. Памятник 13 погибшим в Великой Отечественной войне советским танкистам открыли вблизи населенного пункта Чакберень в Венгрии, передает корреспондент РИА Новости.
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"Лично для меня сегодня исторический день. Вообще история этого памятника очень сложная, очень длительная. Здесь в конце 1944-начале 1945 годов шли ожесточенные танковые бои, на этой территории, где наши войска вели оборонительную Балатонскую операцию. И погибло очень много солдат, офицеров, особенно танкистов. Здесь был поставлен памятник 13 воинам, из них пять офицеров, командиров танков, остальные сержанты – это была гвардейская танковая дивизия", - сказал на церемонии возложения венков к памятнику руководитель представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе Шерали Мамасолиев.
По его словам, стоявший на доломитовом холме в трех километрах от деревни Чакберень кирпичный памятник к 1980-м годам пришел в негодность, в 2012 году было принято решение снести его и установить новый. Однако после демонтажа старого обелиска начались бюрократические проблемы, отчасти связанные с тем, что территория относится к национальному парку "Дуна-Ипой". Вопрос восстановления памятника ежегодно поднимался на российско-венгерской межправкомиссии с 2015 по 2020 год, рассказал глава представительства.
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"В ноябре 2021 года наконец удалось получить на два года разрешение от заповедника "Дуна-ипой" о строительстве этого мемориала. Я считаю, что справедливость восторжествовала, фамилии этих людей висят достойно, смогут приехать родственники. Причем сюда очень много приезжало родственников, даже когда памятника не было – всегда цветы, всегда венки. Сегодня мы выполнили своей долг", - сказал он.
В церемонии открытия памятника приняли участие сотрудники представительства, военного атташата и торгового представительства России в Венгрии, а также протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар, который совершил чин церковного богослужения по погибшим.
Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Так, за последние месяцы были открыты после ремонта советские воинские захоронения в городах Дьёр, Гёдёллё, Эркень, Тар, Луцфалва и Надьлоц, а останки 14 советских воинов, обнаруженных в разных городах Венгрии за последние два года, были торжественно перезахоронены на "русском" участке кладбища Керепеши, где расположен крупнейший в стране воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий семь тысяч захоронений.