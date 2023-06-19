Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии открыли восстановленный памятник советским воинам - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 19.06.2023 (обновлено: 23:59 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/pamyatnik-1879254286.html
В Венгрии открыли восстановленный памятник советским воинам
В Венгрии открыли восстановленный памятник советским воинам - РИА Новости, 19.06.2023
В Венгрии открыли восстановленный памятник советским воинам
Памятник 13 погибшим в Великой Отечественной войне советским танкистам открыли вблизи населенного пункта Чакберень в Венгрии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T23:31
2023-06-19T23:59
в мире
венгрия
россия
будапешт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153175/65/1531756531_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_8392f5551f0fb7b40c2e94660aea7dea.jpg
ЧАКБЕРЕНЬ (Венгрия), 19 июн - РИА Новости. Памятник 13 погибшим в Великой Отечественной войне советским танкистам открыли вблизи населенного пункта Чакберень в Венгрии, передает корреспондент РИА Новости. "Лично для меня сегодня исторический день. Вообще история этого памятника очень сложная, очень длительная. Здесь в конце 1944-начале 1945 годов шли ожесточенные танковые бои, на этой территории, где наши войска вели оборонительную Балатонскую операцию. И погибло очень много солдат, офицеров, особенно танкистов. Здесь был поставлен памятник 13 воинам, из них пять офицеров, командиров танков, остальные сержанты – это была гвардейская танковая дивизия", - сказал на церемонии возложения венков к памятнику руководитель представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе Шерали Мамасолиев. По его словам, стоявший на доломитовом холме в трех километрах от деревни Чакберень кирпичный памятник к 1980-м годам пришел в негодность, в 2012 году было принято решение снести его и установить новый. Однако после демонтажа старого обелиска начались бюрократические проблемы, отчасти связанные с тем, что территория относится к национальному парку "Дуна-Ипой". Вопрос восстановления памятника ежегодно поднимался на российско-венгерской межправкомиссии с 2015 по 2020 год, рассказал глава представительства. "В ноябре 2021 года наконец удалось получить на два года разрешение от заповедника "Дуна-ипой" о строительстве этого мемориала. Я считаю, что справедливость восторжествовала, фамилии этих людей висят достойно, смогут приехать родственники. Причем сюда очень много приезжало родственников, даже когда памятника не было – всегда цветы, всегда венки. Сегодня мы выполнили своей долг", - сказал он. В церемонии открытия памятника приняли участие сотрудники представительства, военного атташата и торгового представительства России в Венгрии, а также протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар, который совершил чин церковного богослужения по погибшим. Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Так, за последние месяцы были открыты после ремонта советские воинские захоронения в городах Дьёр, Гёдёллё, Эркень, Тар, Луцфалва и Надьлоц, а останки 14 советских воинов, обнаруженных в разных городах Венгрии за последние два года, были торжественно перезахоронены на "русском" участке кладбища Керепеши, где расположен крупнейший в стране воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий семь тысяч захоронений.
https://ria.ru/20230507/memorialy-1870394202.html
https://ria.ru/20230404/pamyatniki-1862622823.html
венгрия
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153175/65/1531756531_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_547cf33759b505683243277f1c4aec6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, будапешт
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт
В Венгрии открыли восстановленный памятник советским воинам

В Венгрии открыли памятник советским воинам, установку которого согласовывали 11 лет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСитуация в Венгрии
Ситуация в Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Ситуация в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧАКБЕРЕНЬ (Венгрия), 19 июн - РИА Новости. Памятник 13 погибшим в Великой Отечественной войне советским танкистам открыли вблизи населенного пункта Чакберень в Венгрии, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Лично для меня сегодня исторический день. Вообще история этого памятника очень сложная, очень длительная. Здесь в конце 1944-начале 1945 годов шли ожесточенные танковые бои, на этой территории, где наши войска вели оборонительную Балатонскую операцию. И погибло очень много солдат, офицеров, особенно танкистов. Здесь был поставлен памятник 13 воинам, из них пять офицеров, командиров танков, остальные сержанты – это была гвардейская танковая дивизия", - сказал на церемонии возложения венков к памятнику руководитель представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе Шерали Мамасолиев.
Восстановленный мемориал на братской могиле советских воинов, павших в борьбе с фашизмом в боях у села Кондратешты, Молдавия - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Молдавии восстановили мемориалы воинам Великой Отечественной войны
7 мая, 22:58
По его словам, стоявший на доломитовом холме в трех километрах от деревни Чакберень кирпичный памятник к 1980-м годам пришел в негодность, в 2012 году было принято решение снести его и установить новый. Однако после демонтажа старого обелиска начались бюрократические проблемы, отчасти связанные с тем, что территория относится к национальному парку "Дуна-Ипой". Вопрос восстановления памятника ежегодно поднимался на российско-венгерской межправкомиссии с 2015 по 2020 год, рассказал глава представительства.
«
"В ноябре 2021 года наконец удалось получить на два года разрешение от заповедника "Дуна-ипой" о строительстве этого мемориала. Я считаю, что справедливость восторжествовала, фамилии этих людей висят достойно, смогут приехать родственники. Причем сюда очень много приезжало родственников, даже когда памятника не было – всегда цветы, всегда венки. Сегодня мы выполнили своей долг", - сказал он.
В церемонии открытия памятника приняли участие сотрудники представительства, военного атташата и торгового представительства России в Венгрии, а также протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар, который совершил чин церковного богослужения по погибшим.
Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Так, за последние месяцы были открыты после ремонта советские воинские захоронения в городах Дьёр, Гёдёллё, Эркень, Тар, Луцфалва и Надьлоц, а останки 14 советских воинов, обнаруженных в разных городах Венгрии за последние два года, были торжественно перезахоронены на "русском" участке кладбища Керепеши, где расположен крупнейший в стране воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий семь тысяч захоронений.
Мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Стирают память: как рушат мемориалы советским героям в Европе
4 апреля, 08:00
 
В миреВенгрияРоссияБудапешт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала