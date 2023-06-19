https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879148416.html

Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен

Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.06.2023

Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам визита заявил, что на встречах в Пекине подчеркнул - разрыв отношений с Китаем не в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:24

2023-06-19T14:24

2023-06-19T14:43

в мире

китай

сша

энтони блинкен

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам визита заявил, что на встречах в Пекине подчеркнул - разрыв отношений с Китаем не в интересах США."Я отметил нашим хозяевам, что большой экономический успех Китая также и в наших интересах", - сказал Блинкен.По его словам, США проделали невероятную работу в рамках восстановления после Covid."У нас растущая экономика, низкий уровень безработицы, огромные инвестиции в наше будущее. Но мы также получаем много пользы, когда растут и другие страны. Особенно одни из крупнейших экономик в мире в случае Китая. Так что разрыв отношений будет просто не в наших интересах", - указал Блинкен.

https://ria.ru/20230619/progress-1879111756.html

китай

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, сша, энтони блинкен