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Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.06.2023
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14:24 19.06.2023 (обновлено: 14:43 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879148416.html
Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен
Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.06.2023
Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам визита заявил, что на встречах в Пекине подчеркнул - разрыв отношений с Китаем не в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:24
2023-06-19T14:43
в мире
китай
сша
энтони блинкен
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам визита заявил, что на встречах в Пекине подчеркнул - разрыв отношений с Китаем не в интересах США."Я отметил нашим хозяевам, что большой экономический успех Китая также и в наших интересах", - сказал Блинкен.По его словам, США проделали невероятную работу в рамках восстановления после Covid."У нас растущая экономика, низкий уровень безработицы, огромные инвестиции в наше будущее. Но мы также получаем много пользы, когда растут и другие страны. Особенно одни из крупнейших экономик в мире в случае Китая. Так что разрыв отношений будет просто не в наших интересах", - указал Блинкен.
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в мире, китай, сша, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Энтони Блинкен
Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: разрыв отношений с Пекином не в интересах Вашингтона

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам визита заявил, что на встречах в Пекине подчеркнул - разрыв отношений с Китаем не в интересах США.
"Я отметил нашим хозяевам, что большой экономический успех Китая также и в наших интересах", - сказал Блинкен.
По его словам, США проделали невероятную работу в рамках восстановления после Covid.
"У нас растущая экономика, низкий уровень безработицы, огромные инвестиции в наше будущее. Но мы также получаем много пользы, когда растут и другие страны. Особенно одни из крупнейших экономик в мире в случае Китая. Так что разрыв отношений будет просто не в наших интересах", - указал Блинкен.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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