https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879148416.html
Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен
Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.06.2023
Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам визита заявил, что на встречах в Пекине подчеркнул - разрыв отношений с Китаем не в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:24
2023-06-19T14:24
2023-06-19T14:43
в мире
китай
сша
энтони блинкен
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам визита заявил, что на встречах в Пекине подчеркнул - разрыв отношений с Китаем не в интересах США."Я отметил нашим хозяевам, что большой экономический успех Китая также и в наших интересах", - сказал Блинкен.По его словам, США проделали невероятную работу в рамках восстановления после Covid."У нас растущая экономика, низкий уровень безработицы, огромные инвестиции в наше будущее. Но мы также получаем много пользы, когда растут и другие страны. Особенно одни из крупнейших экономик в мире в случае Китая. Так что разрыв отношений будет просто не в наших интересах", - указал Блинкен.
https://ria.ru/20230619/progress-1879111756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Энтони Блинкен
Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: разрыв отношений с Пекином не в интересах Вашингтона
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам визита заявил, что на встречах в Пекине подчеркнул - разрыв отношений с Китаем не в интересах США.
"Я отметил нашим хозяевам, что большой экономический успех Китая также и в наших интересах", - сказал Блинкен.
По его словам, США проделали невероятную работу в рамках восстановления после Covid.
"У нас растущая экономика, низкий уровень безработицы, огромные инвестиции в наше будущее. Но мы также получаем много пользы, когда растут и другие страны. Особенно одни из крупнейших экономик в мире в случае Китая. Так что разрыв отношений будет просто не в наших интересах", - указал Блинкен.
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