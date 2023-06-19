https://ria.ru/20230619/oteli-1879204643.html

Туроператоры рассказали, насколько загружены летом отели юга России

Туроператоры рассказали, насколько загружены летом отели юга России - РИА Новости, 19.06.2023

Туроператоры рассказали, насколько загружены летом отели юга России

Cредняя загрузка отелей Сочи в июне составляет 85 процентов, сообщает RATA-news. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:15

2023-06-19T17:15

2023-06-19T17:15

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Cредняя загрузка отелей Сочи в июне составляет 85 процентов, сообщает RATA-news.Эксперты туроператора "Алеан" проанализировали текущие бронирования на летний сезон, сравнив с аналогичным периодом прошлого года, а также провели опрос более 300 представителей туристических агентств, осуществляющих продажи туров в Краснодарский край на летний период.В июне Большой Сочи загружен в среднем в районе 80-85 процентов, Геленджик – в среднем порядка 70 процентов. В Анапе забронировано 50 процентов номерного фонда, в Крыму загруженность отелей находится на уровне 40-45 процентов.В пресс-службе туроператора отметили, что постепенное заполнение отелей прогнозируется уже после 20 июня. Вместе с тем, в наиболее популярных санаториях среднего и высокого ценового сегмента в Краснодарском крае проданы практически все места на лето.Большинство отдыхающих на Черноморском побережье выбирает гостиницы среднего ценового сегмента, также популярны мини-отели и гостевые дома с качественным номерным фондом.

https://ria.ru/20230619/sochi-1879159283.html

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