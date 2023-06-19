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ЦБ решил повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран - РИА Новости, 19.06.2023
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19:27 19.06.2023 (обновлено: 21:29 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/osago-1879234899.html
ЦБ решил повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран
ЦБ решил повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран - РИА Новости, 19.06.2023
ЦБ решил повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран
Банк России планирует повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, следует из проекта регулятора. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T19:27
2023-06-19T21:29
экономика
авто
россия
центральный банк рф (цб рф)
осаго
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Банк России планирует повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, следует из проекта регулятора.Нововведение предполагает повышение коэффициента КТ для грузовиков, зарегистрированных в государствах из этого списка, с 1,7 до 12,5. Исключение сделают для физических лиц из недружественных стран — владельцев легковых авто. Для них коэффициент останется прежним — 1,7.Территориальный коэффициент сохранится на этом же уровне и для транспортных средств нерезидентов из дружественных стран.Кроме того, Центральный банк сообщил о планах ввести коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО для новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — на уровне 0,68.
https://ria.ru/20230531/zakon-1875391883.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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экономика, авто, россия, центральный банк рф (цб рф), осаго, донецкая народная республика, луганская народная республика
Экономика, Авто, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОСАГО, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
ЦБ решил повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

ЦБ России предложил резко повысить тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

© РИА НовостиОформление электронного полиса ОСАГО
Оформление электронного полиса ОСАГО - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости
Оформление электронного полиса ОСАГО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Банк России планирует повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, следует из проекта регулятора.
Нововведение предполагает повышение коэффициента КТ для грузовиков, зарегистрированных в государствах из этого списка, с 1,7 до 12,5. Исключение сделают для физических лиц из недружественных стран — владельцев легковых авто. Для них коэффициент останется прежним — 1,7.
Территориальный коэффициент сохранится на этом же уровне и для транспортных средств нерезидентов из дружественных стран.
Кроме того, Центральный банк сообщил о планах ввести коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО для новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — на уровне 0,68.
Председатель Комиссии ПС по законодательству и регламенту Виктор Пинский
Закон о "союзном" ОСАГО рассмотрят летом на сессии Парламентского Собрания
31 мая, 18:05
 
ЭкономикаАвтоРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОСАГОДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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