https://ria.ru/20230619/osago-1879234899.html

ЦБ решил повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

ЦБ решил повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран - РИА Новости, 19.06.2023

ЦБ решил повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Банк России планирует повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, следует из проекта регулятора. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T19:27

2023-06-19T19:27

2023-06-19T21:29

экономика

авто

россия

центральный банк рф (цб рф)

осаго

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Банк России планирует повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, следует из проекта регулятора.Нововведение предполагает повышение коэффициента КТ для грузовиков, зарегистрированных в государствах из этого списка, с 1,7 до 12,5. Исключение сделают для физических лиц из недружественных стран — владельцев легковых авто. Для них коэффициент останется прежним — 1,7.Территориальный коэффициент сохранится на этом же уровне и для транспортных средств нерезидентов из дружественных стран.Кроме того, Центральный банк сообщил о планах ввести коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО для новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — на уровне 0,68.

https://ria.ru/20230531/zakon-1875391883.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, центральный банк рф (цб рф), осаго, донецкая народная республика, луганская народная республика