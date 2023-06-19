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В ООН поприветствовали африканскую инициативу по Украине
В ООН поприветствовали африканскую инициативу по Украине - РИА Новости, 19.06.2023
В ООН поприветствовали африканскую инициативу по Украине
ООН приветствует усилия африканских стран, нацеленные на снижение напряженности между РФ и Киевом, заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T19:53
2023-06-19T19:53
2023-06-19T19:57
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ООН, 19 июн – РИА Новости. ООН приветствует усилия африканских стран, нацеленные на снижение напряженности между РФ и Киевом, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя мирную инициативу африканских стран по Украине. "Мы приветствуем усилия со стороны всех стран, в том числе африканских с целью снижения напряженности между Россией и Украиной. Посмотрим, какого прогресса можно достичь в рамках данной инициативы. Но определенно, то, что они вовлечены в усилия по сближению стран, очень позитивный знак", - сказал Хак. Ранее в воскресенье на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
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в мире, россия, киев, украина, фархан хак, владимир путин, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, Киев, Украина, Фархан Хак, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН
В ООН поприветствовали африканскую инициативу по Украине
В ООН одобрили африканскую инициативу по снижению напряженности между Россией и Киевом