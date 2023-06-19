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В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО
В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2023
В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО
Ученики Емельяновской школы №1 в Красноярском крае организовали пошив одежды для военнослужащих в зоне специальной военной операции и привлекли к этому... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:21
2023-06-19T08:21
2023-06-19T08:22
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КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Ученики Емельяновской школы №1 в Красноярском крае организовали пошив одежды для военнослужащих в зоне специальной военной операции и привлекли к этому родителей и учителей, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия" у себя в телеграм-канале. "Все началось именно со старшеклассников. Они начали изготавливать балаклавы. Учителя, посмотрев на это, подумали: "Почему мы не можем делать какие-то более сложные вещи?... Все для победы, все для фронта. Только бы нашим ребятам облегчить путь к победе", - рассказала директор школы Людмила Подус. Отмечается, что работа не останавливается и в дни школьных каникул. Материалов хватает и в процессе изготовления задействованы все желающие: кто-то раскраивает одежду, кто-то шьет, кто-то плетет маскировочные сети. В ближайшее время партия готовой одежды от школьников будет доставлена военнослужащим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, единая россия, общество
Надежные люди, Красноярский край, Единая Россия, Общество
В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО
Ученики из Красноярского края шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне спецоперации
КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости.
Ученики Емельяновской школы №1 в Красноярском крае организовали пошив одежды для военнослужащих в зоне специальной военной операции и привлекли к этому родителей и учителей, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия" у себя в телеграм-канале
.
"Все началось именно со старшеклассников. Они начали изготавливать балаклавы. Учителя, посмотрев на это, подумали: "Почему мы не можем делать какие-то более сложные вещи?... Все для победы, все для фронта. Только бы нашим ребятам облегчить путь к победе", - рассказала директор школы Людмила Подус.
Отмечается, что работа не останавливается и в дни школьных каникул. Материалов хватает и в процессе изготовления задействованы все желающие: кто-то раскраивает одежду, кто-то шьет, кто-то плетет маскировочные сети. В ближайшее время партия готовой одежды от школьников будет доставлена военнослужащим.