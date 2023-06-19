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В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2023
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08:21 19.06.2023 (обновлено: 08:22 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/odezhda-1879053072.html
В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО
В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2023
В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО
Ученики Емельяновской школы №1 в Красноярском крае организовали пошив одежды для военнослужащих в зоне специальной военной операции и привлекли к этому... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:21
2023-06-19T08:22
надежные люди
красноярский край
единая россия
общество
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КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Ученики Емельяновской школы №1 в Красноярском крае организовали пошив одежды для военнослужащих в зоне специальной военной операции и привлекли к этому родителей и учителей, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия" у себя в телеграм-канале. "Все началось именно со старшеклассников. Они начали изготавливать балаклавы. Учителя, посмотрев на это, подумали: "Почему мы не можем делать какие-то более сложные вещи?... Все для победы, все для фронта. Только бы нашим ребятам облегчить путь к победе", - рассказала директор школы Людмила Подус. Отмечается, что работа не останавливается и в дни школьных каникул. Материалов хватает и в процессе изготовления задействованы все желающие: кто-то раскраивает одежду, кто-то шьет, кто-то плетет маскировочные сети. В ближайшее время партия готовой одежды от школьников будет доставлена военнослужащим.
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красноярский край, единая россия, общество
Надежные люди, Красноярский край, Единая Россия, Общество
В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО

Ученики из Красноярского края шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне спецоперации

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники в зоне спецоперации
Российские десантники в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники в зоне спецоперации. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Ученики Емельяновской школы №1 в Красноярском крае организовали пошив одежды для военнослужащих в зоне специальной военной операции и привлекли к этому родителей и учителей, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия" у себя в телеграм-канале.
"Все началось именно со старшеклассников. Они начали изготавливать балаклавы. Учителя, посмотрев на это, подумали: "Почему мы не можем делать какие-то более сложные вещи?... Все для победы, все для фронта. Только бы нашим ребятам облегчить путь к победе", - рассказала директор школы Людмила Подус.
Отмечается, что работа не останавливается и в дни школьных каникул. Материалов хватает и в процессе изготовления задействованы все желающие: кто-то раскраивает одежду, кто-то шьет, кто-то плетет маскировочные сети. В ближайшее время партия готовой одежды от школьников будет доставлена военнослужащим.
 
Надежные людиКрасноярский крайЕдиная РоссияОбщество
 
 
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