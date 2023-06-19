https://ria.ru/20230619/odezhda-1879053072.html

В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО

В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2023

В красноярской школе шьют одежду и плетут сети для солдат в зоне СВО

Ученики Емельяновской школы №1 в Красноярском крае организовали пошив одежды для военнослужащих в зоне специальной военной операции и привлекли к этому... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:21

2023-06-19T08:21

2023-06-19T08:22

надежные люди

красноярский край

единая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d5ac1d9b66be05db1a6fc69e179daca5.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Ученики Емельяновской школы №1 в Красноярском крае организовали пошив одежды для военнослужащих в зоне специальной военной операции и привлекли к этому родителей и учителей, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия" у себя в телеграм-канале. "Все началось именно со старшеклассников. Они начали изготавливать балаклавы. Учителя, посмотрев на это, подумали: "Почему мы не можем делать какие-то более сложные вещи?... Все для победы, все для фронта. Только бы нашим ребятам облегчить путь к победе", - рассказала директор школы Людмила Подус. Отмечается, что работа не останавливается и в дни школьных каникул. Материалов хватает и в процессе изготовления задействованы все желающие: кто-то раскраивает одежду, кто-то шьет, кто-то плетет маскировочные сети. В ближайшее время партия готовой одежды от школьников будет доставлена военнослужащим.

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, единая россия, общество