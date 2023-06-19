https://ria.ru/20230619/obstrely-1879081394.html
Глава Курской области сообщил об ухудшении оперативной обстановки в регионе
Глава Курской области сообщил об ухудшении оперативной обстановки в регионе - РИА Новости, 19.06.2023
Глава Курской области сообщил об ухудшении оперативной обстановки в регионе
Оперативная обстановка в Курской области ухудшилась, за последние дни участились обстрелы со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:00
2023-06-19T11:00
2023-06-19T11:00
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
украина
глушковский район
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Оперативная обстановка в Курской области ухудшилась, за последние дни участились обстрелы со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "В последние два дня участились обстрелы Глушковского района. Наши вооруженные силы и погрануправление активно подавляют огневые точки ответным огнем, работа продолжается", - сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. По словам губернатора, оперативная обстановка в регионе остается сложной. Несмотря на это, помощь пострадавшим и восстановление объектов, поврежденных обстрелами, продолжается. Старовойт поручил двум своим заместителям лично проконтролировать эту работу. "Я прошу сегодня после оперативного совещания Алексея Владимировича Дедова и Андрея Викторовича Белостоцкого выехать в Глушковский район, пообщаться с коллегами, проконтролировать на месте, как идет работа по восстановлению построек и оказывается медицинская помощь пострадавшим", - добавил глава региона. В воскресенье 18 июня поселок Глушково Курской области подвергся сильному обстрелу со стороны Украины, зафиксировано 16 прилетов. В результате, два человека получили осколочные ранения и были госпитализированы. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина. ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230618/starovoyt-1879033157.html
https://ria.ru/20230605/drony-1876213271.html
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курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, украина, глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Украина, Глушковский район
Глава Курской области сообщил об ухудшении оперативной обстановки в регионе
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об усилении обстрелов региона со стороны ВСУ
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Оперативная обстановка в Курской области ухудшилась, за последние дни участились обстрелы со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"В последние два дня участились обстрелы Глушковского района
. Наши вооруженные силы и погрануправление активно подавляют огневые точки ответным огнем, работа продолжается", - сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.
Старовойт назвал невозможным масштабное вторжение ВСУ в Курскую область
По словам губернатора, оперативная обстановка в регионе остается сложной. Несмотря на это, помощь пострадавшим и восстановление объектов, поврежденных обстрелами, продолжается. Старовойт поручил двум своим заместителям лично проконтролировать эту работу.
"Я прошу сегодня после оперативного совещания Алексея Владимировича Дедова и Андрея Викторовича Белостоцкого выехать в Глушковский район, пообщаться с коллегами, проконтролировать на месте, как идет работа по восстановлению построек и оказывается медицинская помощь пострадавшим", - добавил глава региона.
В воскресенье 18 июня поселок Глушково Курской области подвергся сильному обстрелу со стороны Украины, зафиксировано 16 прилетов. В результате, два человека получили осколочные ранения и были госпитализированы.
В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.
ВСУ
практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях
и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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