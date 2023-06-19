https://ria.ru/20230619/obstrely-1879081394.html

Глава Курской области сообщил об ухудшении оперативной обстановки в регионе

Глава Курской области сообщил об ухудшении оперативной обстановки в регионе - РИА Новости, 19.06.2023

Глава Курской области сообщил об ухудшении оперативной обстановки в регионе

Оперативная обстановка в Курской области ухудшилась, за последние дни участились обстрелы со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:00

2023-06-19T11:00

2023-06-19T11:00

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

украина

глушковский район

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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Оперативная обстановка в Курской области ухудшилась, за последние дни участились обстрелы со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "В последние два дня участились обстрелы Глушковского района. Наши вооруженные силы и погрануправление активно подавляют огневые точки ответным огнем, работа продолжается", - сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. По словам губернатора, оперативная обстановка в регионе остается сложной. Несмотря на это, помощь пострадавшим и восстановление объектов, поврежденных обстрелами, продолжается. Старовойт поручил двум своим заместителям лично проконтролировать эту работу. "Я прошу сегодня после оперативного совещания Алексея Владимировича Дедова и Андрея Викторовича Белостоцкого выехать в Глушковский район, пообщаться с коллегами, проконтролировать на месте, как идет работа по восстановлению построек и оказывается медицинская помощь пострадавшим", - добавил глава региона. В воскресенье 18 июня поселок Глушково Курской области подвергся сильному обстрелу со стороны Украины, зафиксировано 16 прилетов. В результате, два человека получили осколочные ранения и были госпитализированы. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина. ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230618/starovoyt-1879033157.html

https://ria.ru/20230605/drony-1876213271.html

курская область

украина

глушковский район

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курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, украина, глушковский район