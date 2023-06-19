https://ria.ru/20230619/obstrel-1879210156.html

ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку 11 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку 11 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.06.2023

ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку 11 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Кировскому району Донецка, говорится в телеграм-канале... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:36

2023-06-19T17:36

2023-06-19T17:36

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Кировскому району Донецка, говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в понедельник сообщил, что мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878201280.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецк

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ясиноватая, донецк, вооруженные силы украины