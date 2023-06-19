https://ria.ru/20230619/obstrel-1879058934.html
ВСУ обстреляли Херсонскую область
ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 19.06.2023
ВСУ обстреляли Херсонскую область
Украинские войска нанесли удары артиллерией по одиннадцати населенным пунктам в Херсонской области, сообщает пресс-служба Новокаховского городского округа. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:15
2023-06-19T09:15
2023-06-19T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары артиллерией по одиннадцати населенным пунктам в Херсонской области, сообщает пресс-служба Новокаховского городского округа. "ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. За минувшие сутки под удары попали: Корсунка, Казачьи Лагеря, Старая Збурьевка, Подстепное, Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Раденск, Крынки, Новая Збурьевка, Саги. Всего по ним выпущены свыше 70 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230618/obstrel-1878994093.html
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878852761.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Херсонскую область
ВСУ нанесли удары артиллерией по 11 населенным пунктам в Херсонской области