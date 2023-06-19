https://ria.ru/20230619/obstrel-1879058934.html

ВСУ обстреляли Херсонскую область

ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 19.06.2023

ВСУ обстреляли Херсонскую область

Украинские войска нанесли удары артиллерией по одиннадцати населенным пунктам в Херсонской области, сообщает пресс-служба Новокаховского городского округа. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:15

2023-06-19T09:15

2023-06-19T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

новая каховка

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары артиллерией по одиннадцати населенным пунктам в Херсонской области, сообщает пресс-служба Новокаховского городского округа. "ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. За минувшие сутки под удары попали: Корсунка, Казачьи Лагеря, Старая Збурьевка, Подстепное, Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Раденск, Крынки, Новая Збурьевка, Саги. Всего по ним выпущены свыше 70 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230618/obstrel-1878994093.html

https://ria.ru/20230617/obstrel-1878852761.html

херсонская область

россия

новая каховка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, новая каховка, вооруженные силы украины