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Бывший топ-менеджер Ford удивился новинкам российского автопрома

Бывший топ-менеджер Ford удивился новинкам российского автопрома - РИА Новости, 19.06.2023

Бывший топ-менеджер Ford удивился новинкам российского автопрома

Влияние санкций Запада на экономику России оказалось кратковременным: сейчас страна приспособилась к ним, наладив собственное производство и импортозамещение, в РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:06

2023-06-19T13:06

2023-06-19T13:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Влияние санкций Запада на экономику России оказалось кратковременным: сейчас страна приспособилась к ним, наладив собственное производство и импортозамещение, в том числе в автомобильной промышленности, заявил РИА Новости в интервью по итогам посещения ПМЭФ бывший руководитель службы технических сервисных операций Ford Motor Company, ныне представитель кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде Дуглас Эндрю Литтлтон. "Исходя из моего понимания, они (санкции - ред.) подействовали на Россию на короткий промежуток времени, я ожидал, что Россия ответит проработкой санкций и улучшением своей собственной экономики, работая над импортозамещением, создавая свои собственные продукты в разных областях. На форуме мне удалось осмотреть выставку новинок, которые представит российская промышленность, мне очень понравился новый автомобиль Lada. Это удивительно, что России удалось сделать это в условиях санкционного давления", - сказал Литтлтон на форуме в Петербурге. Какая именно модель Lada ему понравилась, бывший топ-менеджер Ford не уточнил - на форуме были представлены Lada Aura и Lada X-Сross 5. По его мнению, Запад, вводя санкции, вредит самому себе, но для признания этого западные страны слишком высокомерны. "Санкциями против России Запад наносит ущерб самому себе, но они, в том числе и власти США, слишком высокомерны для того, чтобы это признать", - подчеркнул он.

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сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, россия, сша, ford motor, пмэф